Parcheggio al Giardino Scotto: una distesa di auto da piazza Toniolo a via Bovio

La Giunta Conti colpisce ancora: avevamo già parlato di una vera e propria caccia al parcheggio denunciando l’intenzione di occupare tutte le aree verdi rimanenti in città. Ma ancora una volta l’Amministrazione rilancia e alza l’asticella della vergogna. Non solo si vuole tornare agli anni ’80, realizzando un parcheggio nel vallo del giardino Scotto, con uno spreco di denaro pubblico di 1,5 milioni di euro inseriti nel bilancio preventivo 2026, dove ormai da anni ci si era resi conto dell’incompatibilità con il monumento del Giardino Scotto, ma si va oltre e si rilancia: il progetto non si limita infatti alla parte che era già stata allestita a parcheggio in passato (la parte verso piazza Toniolo) ma si vuole trasformare in parcheggio tutta l’area del vallo, anche oltre il ponte di pietra fino all’ingresso da via Bovio. In pratica una distesa di auto (88 posti) proprio sotto il camminamento delle mura del Giardino Scotto.

Una proposta che condensa in sè tutti gli errori possibili: uno sfregio a beni culturali sottoposti a vincolo monumentale e paesaggistico, la perdita di un’occasione unica di realizzare un parco di pregio per abitanti e turisti, la creazione di un attrattore di auto proprio a ridosso del centro, aggravando i problemi di traffico di piazza Guerrazzi, la realizzazione di un’opera in un’area a rischio esondazioni, che potrebbe essere soggetta ad allagamenti sempre più frequenti causati dall’intensificazione delle piogge e delle piene dell’Arno.

Con un solo provvedimento si fa un salto indietro di quarant’anni, ignorando completamente la direzione che tutto il mondo avanzato persegue ormai ovunque: favorire il trasporto pubblico urbano e limitare lo spazio alle auto private, per avere città più sicure, meno inquinate, più verdi e più belle.

Al danno si aggiunge anche la beffa di voler fare passare l’intervento come “restauro e riqualificazione” del Vallo: noi abbiamo sicuramente un’altra idea di cosa voglia dire il restauro dei beni culturali e la riqualificazione delle aree verdi rispetto a quella di riempirle di auto.

Non sarà certo infatti qualche immagine con le auto che parcheggiano su un pratino per farci credere che quell’area sarà verde…è ormai esperienza comune che i prati adibiti a parcheggio diventano presto distese di terra battuta e impermeabile.

La nostra città non merita tutto questo, ha bisogno invece di soluzioni per la mobilità pubblica che siano una vera alternativa all’auto privata, per ridurre il traffico, l’inquinamento, le emissioni climalteranti e gli incidenti, migliorando la qualità della vita di chi la abita e di chi la vive. Non ripercorriamo in peggio gli errori del passato.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

