Parcheggio alle Scuole Filzi: risposta della amministrazione assolutamente insufficiente

Leggiamo con sconcerto le dichiarazioni che arrivano dall’Amministrazione comunale in merito al parcheggio nel giardino delle Filzi in risposta a quanto da noi scoperto e sollevato leggendo gli atti del progetto esecutivo.

Infatti, per quanto possiamo essere sollevati dal sapere che l’intenzione politica sembra rimanere quella concordata a Maggio dopo mesi di proteste, ci pare inaudito procedere con l’approvazione di un progetto esecutivo sapendo già che avrà bisogno di una modifica di cui peraltro non si fa alcun cenno neanche nella relazione al progetto, come sarebbe stato corretto ed opportuno.

Modifica che poteva essere fatta in questi mesi e che, soprattutto, doveva essere condivisa preventivamente con il Consiglio Comunale (che su questo ha votato una mozione ben precisa) e con la stessa comunità scolastica delle Filzi.

Ancora una volta è stato necessario il lavoro di controllo della nostra lista, che ha svelato l’incongruenza tra progetto approvato e accordi presi, per far emergere la verità. Se poi alla fine tutto andrà come concordato, bene, ma abbiamo avuto un’ennesima dimostrazione di quanto questa Giunta tenga di conto il Consiglio Comunale e la partecipazione della cittadinanza, visto che non si è degnata di informare nessuno della procedura piuttosto anomala (a dire poco) che sarebbe stata intrapresa.

Dal canto nostro abbiamo depositato subito un argomento per la prima commissione perché vogliamo chiarire fino in fondo la vicenda, e continueremo a vigilare affinché le istanze dei cittadini e delle cittadine siano tenute nella considerazione che meritano.

