Parcheggio allo Scotto: bocciato la nostra proposta di cancellazione dello scempio, continuiamo la mobilitazione.

Pisa, consiglio comunale del 12 marzo 2026

In consiglio comunale la destra boccia il nostro emendamento alla variazione di bilancio.

Eppure abbiamo chiesto una cosa di buon senso.

C’è un 1 milione e mezzo a disposizione?

Usiamolo per le case popolari: per il villaggio cento fiori, per le case di via merlo e per investire risorse per intervenire sul bisogno di casa. Un bisogno che cresce nel paese come in questa città.

E invece?

Mentre c’è chi aspetta da anni la casa popolare senza risposte, mentre c’è chi vive nelle case popolari in condizioni indegne, oggi la destra cosa fa?

Quelle risorse pubbliche le mette nel parcheggio allo Scotto.

Devasta una zona verde ai piedi di un vero e proprio monumento storico e fa un parcheggio da 80 posti, una colata di cemento e macchine all’ingresso di uno dei pochi parchi della città.

Pensate un po, portare bambini e bambine a giocare attraversando le macchine.

Questa è l’idea di riqualificazione che ha in mente la giunta Conti.

Noi invece pensiamo che le risorse pubbliche servano per garantire diritti oggi e che le scelte politiche debbano pensare alla città che viviamo e vivremo anche domani.

Diritti in comune

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