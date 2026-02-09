Parcheggio in via Maccatella: il costo è di 780 mila euro! Cifre sbagliate nella delibera e progetto da rifare. Chiediamo annullamento della delibera

Come avevamo denunciato nelle scorse settimane la decisione della Giunta Conti di realizzare un parcheggio in via Maccatella, cementificando una area verde oltre che essere ambientalmente insostenibile era un grandissimo pasticcio amministrativo, su cui occorreva chiarezza.

E, infatti, oggi grazie alla discussione dell’argomento da noi richiesto insieme con le altre minoranze in Prima Commissione Consiliare Permanente tutti i nodi sono venuti al pettine: non è solo un problema di investire risorse ingenti sui parcheggi anziché in altro, ma c’è anche un problema di trasparenza di questa operazione, fatta con soldi pubblici.

In primo luogo è emerso che a differenza di quanto scritto nel piano delle opere pubbliche allegato al Bilancio preventivo 2026 e nella delibera di Giunta approvate lo scorso dicembre il parcheggio non costerà 430 mila euro ma quasi il doppio: 780 mila euro.

La giunta ha raccontato e approvato delle cifre profondamente differenti da quelle del calcolo reale del costo dei lavori. Si tratta di un fatto molto grave che è emerso solo grazie alla nostra azione di controllo.

Siamo di fronte ad uno sperpero di denaro pubblico inammissibile per questa nuova colata di cemento. Imbarazzanti oggi in Commissione i silenzi e l’assenza di risposte da parte della Assessora Scarpa e dell’assessore Dringoli di fronte alle nostre richieste di chiarimento su come sia stato possibile raccontare alla città cifre diverse da quelle reali.

Ma non solo. Nonostante la Giunta abbia approvato questo progetto il 18.12.2025, con tanto di validazione tecnica, nei fatti si sta procedendo ad un rifacimento del progetto e quindi anche questo quadro tecnico dovrà essere rivisto. Manca anche l’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza, essendo area sottoposta a vincolo, per il via libera a questo nuovo scempio.

Ci sono quindi tutti i margini per provare a vincere questa battaglia impedendone la realizzazione come richiesto da tanti residenti delle Piagge anche con una lettera pubblica.

Le criticità non sono finite qui. Al contempo il Comune per realizzare l’intervento sta comprando da Pisamo l’area su cui in parte il parcheggio sorgerà per un valore iscritto a bilancio di 130 mila. A questo si aggiunge anche la necessità di un chiarimento del ruolo di Pisamo nella progettazione del parcheggio e dell’Ance (Asociazione nazionale costruttori edili) che sponsorizzerà con 350 mila euro la realizzazione della contigua area di basket (che sarà realizzata da una ditta indicata direttamente da Ance e quindi senza una gara) e che ha donato alla Pisamo la progettazione del parcheggio (per un valore di circa 30 mila euro) che ora dovrà essere rifatta.

Insomma siamo di fronte ad atti della Giunta che fanno acqua da tutte le parti e su cui oggi gli assessori non hanno dato alcun chiarimento. Da parte nostra incalzeremo la Giunta e intanto chiediamo al Sindaco, Segretaria generale e ai dirigenti competenti di azzerare l’iter amministrativo.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

