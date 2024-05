Parcheggio nel giardino delle Filzi: lunedì in Consiglio la mozione di iniziativa popolare contro il progetto

Si discuterà finalmente lunedì 20 maggio in Consiglio comunale la mozione di iniziativa popolare contro la scelta assurda di realizzare un parcheggio in una parte del giardino delle Scuole Filzi, sottoscritta da centinaia di persone in appena 3 giorni negli scorsi mesi.

Da quando lo scorso 23 febbraio abbiamo reso pubblico questo progetto della giunta Conti è iniziata un’ampia mobilitazione non solo dei genitori e del corpo scolastico della scuola, ma anche di un pezzo importante della città.

Si sta chiedendo una cosa semplice: che la previsione di realizzare un parcheggio sul giardino della scuola elementare Filzi sia eliminata dal progetto più ampio di riqualificazione del percorso ciclopedonale tra il parcheggio di Via Pietrasantina e l’area del Duomo.

Questa opera infatti non solo priverebbe i bambini e le bambine di una parte significativa di un preziosissimo spazio verde, ma non risolverebbe neanche il problema del traffico, creando anzi nuove situazioni di pericolo per l’eccessiva vicinanza tra gli spazi di parcheggio e gli spazi di gioco e socialità dei bambini.

Grazie a questa mobilitazione sono già stati ottenuti dei passi importanti, in primo luogo in termini di chiarezza: sappiamo che si può tornare indietro ed è solo una questione di volontà. Infatti il progetto approvato a fine 2023 è ancora in via di elaborazione. Questo significa che può ancora essere modificato senza alcuna ripercussione sui rapporti con la società che si è aggiudicata i lavori.

Inoltre, proprio a seguito delle proteste della comunità scolastica, la Giunta Conti ha comunicato ufficialmente di aver dato mandato ai progettisti di trovare eventuali soluzioni alternative che non prevedano la cementificazione di parte di quel giardino. Queste soluzioni saranno presentate quindi al consiglio di istituto e alle commissioni consiliari competenti per poterle valutare.

Da quell’annuncio è trascorso un mese e mezzo e quindi la discussione di lunedì in consiglio comunale è cruciale. Il voto alla mozione rapresenta infatti per la maggioranza un’occasione per ufficializzare la scelta di abbandonare quel progetto e di procedere invece con l’individuazione di soluzioni alternative, e per tutto il Consiglio di dare prova di saper ascoltare le istanze che vengono dalla cittadinanza. Si passerebbe, in sostanza, dalle parole ai fatti concreti.

Per questo è fondamentale continuare a sostenere la mobilitazione, e continuare a chiedere che si dia finalmente priorità al diritto dei bambini e delle bambine a vivere uno spazio verde nella propria scuola, cercando di avviare la città verso un futuro libero dal traffico e dall’inquinamento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...