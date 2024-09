Parcheggio nel giardino delle Scuole “Filzi”: nel progetto esecutivo si mantiene la previsione. La Giunta Conti chiarisca

Il 3 Settembre è stata pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Pisa la Determina Dirigenziale con cui si approva il progetto esecutivo del percorso ciclo pedonale dal Parcheggio di via Pietrasantina al Duomo.

Il progetto in questione, oltre agli interventi di riqualificazione del percorso conteneva, nel progetto definitivo, la previsione di realizzare un parcheggio per 17 auto all’interno di parte del giardino delle scuole “Filzi”. Contro tale previsione nella scorsa primavera si mobilitò l’intera comunità scolastica, appoggiata anche dalla nostra lista, riuscendo ad ottenere, dopo numerosi scontri e confronti, un impegno da parte della Giunta alla modifica del progetto che stralciava integralmente tale parcheggio dal giardino della scuola sostituendolo con altri posti auto nella zona di via Rindi che sarebbero stati collegati alla scuola da un percorso sicuro.

Tale impegno fu sancito da una mozione del Consiglio Comunale, che dopo un’approfondita discussione, il 20 Maggio si espresse all’unanimità per questa nuova soluzione progettuale.

Ebbene, con nostra grande sorpresa, andando a guardare i contenuti del progetto esecutivo appena pubblicato, non abbiamo trovato traccia delle modifiche concordate. Il parcheggio nel giardino delle Filzi è sempre lì, con le stesse dimensioni (a meno di una piccola riduzione da 17 a 15 stalli), e lo stesso impatto catastrofico sulla scuola che aveva suscitato le proteste di genitori e insegnanti. Com’è possibile? Cosa è successo? Si tratta di un errore?

La cosa, se confermata, sarebbe di una gravità inaudita, sarebbe tradita la fiducia dei cittadini e delle cittadine nelle istituzioni e irrimediabilmente minata la loro credibilità, visto che un voto in Consiglio Comunale sarebbe diventato carta straccia nel giro di un paio di mesi.

Pretendiamo su questo una spiegazione e un chiarimento da parte del Sindaco, affinché possa rassicurare tutti noi che il progetto pubblicato è sbagliato, con conseguente ritiro dello stesso, e che l’intenzione della Giunta è di procedere come d’accordo con la cittadinanza e come deciso dal Consiglio comunale.

Una città in comune

Immagine: estratto tavola ARC.04.2 del progetto esecutivo approvato con Determina Dirigenziale 1328 del 3/9/2024

