Parco della Cittadella: l’unico progetto della Giunta Conti è la privatizzazione di un bene comune

Privatizzare tutti gli immobili comunali oggetto degli interventi di riqualificazione finanziati con i fondi del PNRR. E’ questa la strategia della Giunta Conti: l’affidamento ai privati come unico modello di gestione di migliaia e migliaia di metri quadrati, seguendo mere logiche di mercato.

Stiamo parlando di un elenco di beni importantissimi: dalla nuova piscina comunale alla chiesa sconsacrata della Qualquonia, dal Parco della Cittadella al nuovo impianto sportivo del Cep.

La realizzazione delle riqualificazioni con i fondi del PNRR avrebbe dovuto essere una occasione per un dibattito pubblico con cittadini e cittadine, con le associazioni, con le forze sociali ed economiche della città per pensare il futuro di Pisa. Invece nulla di tutto questo. L’unica idea della Giunta è la privatizzazione degli spazi, magari affidandoli a soggetti che, secondo mere logiche di profitto, utilizzeranno manodopera a basso costo e senza diritti.

La cosa gravissima è che tutto questo, come sempre, avviene nel chiuso delle stanze senza alcun confronto, né con il Consiglio comunale né, cosa ancora più grave, con la cittadinanza: un caso per tutti il Parco della Cittadella.

Solo grazie alla nostra iniziativa, infatti, nella ultima seduta della Quarta Commissione Consiliare Permanente si è discusso dei passi che l’amministrazione comunale sta portando avanti. A conferma della decisa indisponibilità della Giunta Conti a qualsiasi confronto pubblico, nessun assessore si è presentato.

Infatti lo scorso 8 settembre l’amministrazione comunale ha affidato per 18.300 euro ad un soggetto esterno, per mancanza di competenze interne in base a quanto dichiarato dal Dirigente, la redazione del Piano Economico-Finanziario (PEF) per la gestione del Parco Cittadella e degli Arsenali Repubblicani (che fino ad oggi sono stati gestiti direttamente dal Comune di Pisa) insieme con la validazione del PEF per la gestione delle Mura (scaduto da anni, come abbiamo già denunciato). Si tratta della società Cles di Roma, che ha già avuto anche l’affidamento della redazione del PEF per la gestione del Museo Multimediale del Parlascio.

Dalla audizione del Dirigente è emerso che ad oggi non esiste alcun cronoprogramma per la redazione del PEF del Parco della Cittadella e degli Arsenali, né tanto meno per la definizione di una gara per individuare il soggetto gestore; non solo, ad oggi il Comune non ha neanche prodotto i dati necessari per consentire alla Cles di elaborare la proposta di documento, né esiste una definizione di indirizzo politico su come utilizzare Arsenali e Parco della Cittadella se non che la gestione sarà privata. A questo va aggiunto un vero e proprio altro mistero che non è stato in alcun modo chiarito in commissione: ovvero come questo iter si connette alla decisione approvata dalla maggioranza in Consiglio comunale di trasferire questi beni dal Comune alla Patrimonio Pisa. Ovviamente il sindaco Conti nel suo recente sopralluogo si guarda bene dal chiarire tutto ciò, limitandosi all’ennesimo annuncio propagandistico.

Come denunciamo da anni, quello che manca è progetto pubblico unitario, da un punto di vista culturale e turistico, del fondamentale percorso che porta dalla Torre ai Lungarni, che valorizzi realmente il patrimonio artistico e culturale della nostra città, e non la sua mercificazione. Come per la Leopolda affidata a Patrimonio Pisa, o le ex Stallette che il Comune vuole svendere alla Scuola Sant’Anna solo per fare cassa, anche con i progetti finanziati con il PNRR, come dimostra questo primo caso del Parco della Cittadella, la strategia è la stessa: la desertificazione della città. Si tratta in tutti questi casi di patrimonio pubblico, di beni che devono essere messi nella piena disponibilità della cittadinanza, attraverso percorsi di partecipazione ed autogestione, tanto più che nella nostra città sono stati ridotti quasi a zero gli spazi pubblici per la cultura e l’aggregazione fruibili al di fuori delle logiche di mercato.

Siamo di fronte ad un fallimento totale della Giunta Conti. Al riguardo alcuni dati proprio sul turismo e il tipo di offerta avanzata dalla amministrazione in questi anni potrebbe aiutare la riflessione. Come emerge dallo studio redatto dalla Cles relativo al PEF del Museo Multimediale del Parlascio: “la permanenza meda dei turisti è andata diminuendo nel corso degli anni, seppure a fronte di un maggiore numero di arrivi e di un numero assoluto maggiore di presenza. La permanenza totale turisti nel comune di Pisa è passata da 3 notti a 2,3, mentre la permanenza media degli stranieri, che era già più bassa di quella generale un decennio fa, è scesa leggermente sotto le 2 notti”.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...