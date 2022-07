Partecipata piazza No Base oggi a Pisa

In largo Ciro Menotti con il Movimento No Base – Né a Coltano né altrove per illustrare alla città il progetto e le ultime novità dal tavolo interistituzionale di ieri, e per discutere tutt3 insieme dei prossimi passi da portare avanti collettivamente.

Ascolta il nostro intervento:

Questo slideshow richiede JavaScript.

Mi piace: Mi piace Caricamento...