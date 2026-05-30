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Partecipatissima assemblea sulle previsioni del Piano Operativo Comunale centro storico di Pisa

Pisa, 27 maggio 2027

Come sarà la Pisa del domani? Ne hanno discusso oggi i tanti e le tante (circa 70 persone) hanno partecipato al nostro nuovo appuntamento con il Poc Cafè per l’ assemblea sul centro storico e le previsioni contenute nel Piano Operativo Comunale.

cittadini e le cittadine hanno colto perfettamente la portata di questo piano operativo comunale proposto dalla Giunta Conti che peggiorerà la vita al 99% di chi la abita.

Continuiamo a moltiplicare i momenti di discussione e confronto e contemporaneamente diamoci insieme gli strumenti e le parole per rispondere a questo brutale attacco al diritto al cittá a favore della rendita e della speculazione.

Per informazioni, materiali, domande scriveteci a pisadepredata@gmail.com. Costruiamo insieme la nostra idea di città: aperta, verde, sostenibile, solidale, pubblica.

Diritti in comune

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