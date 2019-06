Passeggiata a Il Portone/La Cella

Pisa, 8 giugno 2019: una bella passeggiata, tante storie. La città cambia e noi cambiamo insieme a lei, è per questo che abbiamo deciso di cominciare questa nuova fase di politica itinerante. Conoscere, approfondire, cercare di capire come intervenire. Ieri il primo appuntamento si è svolto nel quartiere del Portone/La Cella, dalla Leopolda alla statua di Kinzica in Piazza Guerrazzi, i negozi di Via Cattaneo, fino alla chiesa di San Marco e all’oratorio di San Bernardino, per poi tornare indietro sul Lungarno Guadolongo e chiudere la passeggiata all’ex Draga con una merenda. “La tua città ogni giorno si rinnova. Ti cerca, ti trova, ti metterà alla prova”. Assalti Frontali – Mappe della libertà

