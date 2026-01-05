Patrimonio Pisa: la “svolta” di Dell’Innocenti è solo l’ennesimo schiaffo alla città pubblica dalla Leopolda agli Arsenali Repubblicani

Le recenti dichiarazioni dell’amministratore unico di Patrimonio Pisa srl, Matteo Dell’Innocenti, sul futuro della Leopolda e degli altri beni che la Giunta Conti intende trasferire alla società, tra cui gli Arsenali Repubblicani,delineano uno scenario che denunciamo da tempo: la trasformazione definitiva del nostro patrimonio collettivo in un bancomat per grandi eventi privati e logiche di mercato.

Quello che Dell’Innocenti definisce “motore di sviluppo” e “sussidiarietà circolare” è, nei fatti, un processo di esternalizzazione selvaggia che sottrae spazi alla cittadinanza e alle associazioni, per sviluppare iniziative autogestite, per consegnarli a brand globali.

Mentre l’amministratore vanta il successo del lancio mondiale di un’auto di lusso, dimentica di dire che la gestione della Stazione Leopolda è iniziata senza atti formali trasparenti e sotto l’imperativo del lucro. Affidare da parte del Comune ora gli Arsenali Repubblicani ed altri a una società di diritto privato significa sancire la fine della loro vocazione pubblica e culturale, rendendoli inaccessibili alle associazioni del territorio che non possono permettersi “tariffe di mercato”.

La gestione targata Patrimonio Pisa non è valorizzazione, ma svendita e privatizzazione. Il piano di alienazioni per il 2025-2026, con oltre 20 milioni di euro di immobili messi in vendita nel 2026 è un fallimento politico. Casi come quello delle Ex-Stallette — riqualificate con 3 milioni di euro di soldi pubblici e ora messe in vendita a un prezzo inferiore — dimostrano che questa amministrazione preferisce svendere anziché progettare.

La nostra visione: una città per chi la abita, non per chi la compra. Contro la “Pisa vetrina” di Dell’Innocenti e della Giunta Conti, noi ribadiamo una visione alternativa della città:

– Basta esternalizzazioni: gli spazi di pregio come gli Arsenali e la Leopolda devono restare a gestione pubblica diretta del Comune, garantendo l’uso gratuito o agevolato alle realtà sociali e culturali cittadine per promuovere iniziative autogestite.

– Emergenza abitativa e studentesca: invece di trasformare ogni immobile in hotel studenteschi, chiediamo che il patrimonio pubblico sia utilizzato per rispondere al drammatico bisogno di case popolari e a canone sociale e posti letto per studenti.

– Beni Comuni: chiediamo l’applicazione immediata del Regolamento sui beni comuni per permettere ai cittadini di rigenerare e gestire direttamente gli spazi abbandonati, fuori dalle logiche di profitto della Patrimonio Pisa srl.

Diritti in comune: una città in comune e rifondazione comunista pisa

