Patrimonio Pisa: licenziamento della dipendente in Commissione di Controllo

Sul caso della dipendente con disabilità della società Patrimonio Pisa srl licenziata – alla soglia della pensione – dopo aver usufruito del congedo per assistere fino alla fine il marito malato oncologico, abbiamo deposita un argomento urgente in Seconda Commissione di Controllo e garanzia.

La convocazione ha come obiettivo primario capire i passaggi procedurali attuati dalla società di cui il Comune di Pisa detiene il 100%. Il licenziamento è l’atto finale di una situazione che si trascina da anni e di cui ci siamo occupati più volte e in più sedi. La ormai ex centralinista, prima della Valdarno srl e poi di Patrimonio Pisa srl (società in cui la Valdarno è confluita e partecipata al 100% dal Comune) aveva richiesto lo smart working, in quanto eravamo di fronte a una dipendente in evidente situazione fragilità e con il marito gravemente malato. E al riguardo è importante chiarire che la mansione di centralinista può essere svolta anche da casa, con gli strumenti adeguati. Quello di Lorella Barbuti non sarebbe stato certamente il primo caso, considerato che il Comune di Pisa ha un regolamento ben definito per quanto riguarda lo smart working.

“Mi sono occupata della vicenda anche come Consigliera delle Pari Opportunità – specifica Scognamiglio – a livello provinciale, proponendo anche una collocazione avviando un tentativo di mediazione che ha avuto però un esito negativo, proponendo anche una diversa sistemazione in altro luogo dove i mezzi pubblici potessero arrivare agevolmente proponendo alternanza fra presenza e smart working”.

Da marzo del 2025 abbiamo posto più volte alla attenzione del Sindaco con alcuni atti in question time come simili situazioni di fragilità dovessero essere affrontate con cautela trovando soluzioni appropriate .C’era quindi tutto il tempo per trovare un accordo che non fosse il licenziamento. Come mai siamo arrivati a questo punto? Sarà a questo punto l’azione della Commissione di Controllo e Garanzia a verificare operato della Patrimonio Pisa.

Ciccio Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Maria Antonietta Scognamiglio – Partito Democratico

