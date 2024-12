Pensiline per gli autobus: né un euro né un piano di interventi da parte della Giunta Conti nel bilancio 2025

Né un euro né un piano piano pluriennale di interventi per la realizzazione delle pensiline per l’attesa degli autobus in città nel bilancio 2025-2027 e nel piano delle opere pubbliche. E’ questo quello che è emerso da un question time presentato dal nostro gruppo consiliare nell’ultimo consiglio comunale e dall’analisi dei documenti della manovra di bilancio. E, cosa ancora più grave, la giunta ha completamente disatteso un ordine del giorno da noi presentato ed approvato all’unanimità nello scorso maggio in cui invece si assumevano queste richieste. In particolare nel documento si impegnava il Sindaco e la Giunta “a dare mandato agli uffici di definire nei tempi opportuni criteri e parametri per la priorità nella localizzazione delle nuove pensiline per predisporre un piano pluriennale di interventi e di stanziamenti e di sottoporlo, prima della approvazione del bilancio preventivo per il 2025, alla Prima commissione consiliare permanente”. Nulla di tutto questo è stato fatto.

Grazie ad un percorso portato avanti in questo anno dalla nostra coalizione, a seguito di decine di segnalazioni di cittadine e cittadini che denunciavano situazioni di forte criticità per la mancanza di pensiline da Calambrone ad Ospedaletto, si era chiarito che la responsabilità di questi interventi è del Comune.

Quello che, però, emerge è il totale disinteresse della Giunta Conti. Infatti dal 2020, ovvero da quando è stato sottoscritto il contratto regionale per il servizio di trasporto pubblico, secondo quanto riferito dallo stesso assessore in commissione e confermato dal dirigente, il Comune di Pisa non ha investito risorse, ad eccezione del caso di piazza della Stazione, per la realizzazione di nuove pensiline che sono appena 78 in tutto il territorio comunale.

Non solo. Ad oggi, l’amministrazione comunale non ha definito i parametri per la definizione delle priorità nella scelta della localizzazione delle pensiline, né è in possesso dei dati necessari né sa dire quale sia il costo unitario di queste strutture.

Tutto questo a fronte di continue segnalazioni di cittadine e cittadini che denunciano il disagio di aspettare l’autobus senza riparo dalla pioggia o dal sole e talvolta senza un marciapiedi che garantisca la sicurezza.

Ecco la considerazione con cui la Giunta Conti valorizza e cura il trasporto pubblico locale e la salute e la sicurezza dei propri cittadini e delle proprie cittadine.

Ancora una volta sveliamo il vero volto di questa destra che abbandona le periferie e chi non ha un mezzo privato per spostarsi. Da parte nostra rilanceremo le richieste che erano state assunte con il nostro ordine del giorno da tutto il Consiglio comunale con alcune proposte puntuali in occasione della discussione del bilancio comunale.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...