People Mover: i Conti non tornano e manca trasparenza

Il sindaco Conti in silenzio per tutta la durata della commissione, nessuna documentazione data ai commissari, nessun numero certo fornito sul buco di bilancio del People Mover, un confronto tenuto volutamente segreto tra l’amministrazione comunale e la Pisamover.

E’ questo il riassunto di quanto accaduto ieri nel corso della seduta della Quarta Commissione Consiliare sull’argomento richiesto dal nostro gruppo consiliare in merito al piano di riequilibrio economico-finanziario richiesto dalla Pisamover al Comune. Non solo ci sono voluti dieci mesi per riuscire ad ottenere una seduta su questo argomento a causa dell’ostruzionismo del sindaco e della Lega, ma anche in questa occasione non possiamo che denunciare l’assoluta mancanza di trasparenza e chiarezza da parte di Conti e della sua maggioranza su un tema cosi delicato.

Ad oggi, infatti, non sono stati forniti numeri certi sul buco di bilancio di questa infrastruttura, mentre si scopre che a marzo la Pisamover avrebbe risollecitato il Comune a varare un piano di riequilibrio senza che la Giunta abbia mai informato il consiglio. Nella assenza totale di cifre certificate però si propone: di aumentare il biglietto giornaliero a ben 5 euro, raddoppiando di fatto l’importo del ticket senza alcuno studio sull’effetto che questo potrebbe avere sull’incentivare o meno l’utilizzo di questo mezzo di trasporto; di dare alla Pisamover i ricavi del parcheggio, oggi gestito dal Comune, che è quasi sempre deserto; e di ridurre nuovamente l’orario di servizio.

Non è dato sapere, però, a quanto ammonterebbe l’aumento degli introiti derivante da queste operazioni nè se queste servirebbero in maniera strutturale a mettere in equilibrio il bilancio. Troviamo tutto ciò semplicemente sconcertante. Al contempo, però, con una intesa con Toscana Aeroporti il Comune autorizza nuovamente, seppure contingentandone il numero, gli autobus ad arrivare fino all’aeroporto, con una operazione che serve solo a garantire gli interessi privati e non quelli pubblici. E il sindaco Conti non fa alcuna chiarezza sul rapporto con Toscana Aeroporti rispetto al People Mover.

L’unica cosa certa è che a pagare le scelte disastrose fatte dal centrosinistra con la realizzazione di questa opera, e la gestione che oggi ne viene fatta dal centrodestra sono i cittadini e le cittadini. Noi chiediamo che venga immediatamente fornito il bilancio della Pisamover che chiediamo da settimane, che vengano resi pubblici numeri e dati certi e che prima di qualsiasi intesa con la Pisamover sul riequilibrio la questione venga discussa ed affrontata in commissione e consiglio comunale, senza che vi sia alcun aggravio o perdita sul bilancio comunale.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

