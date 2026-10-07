Per il diritto allo studio, la dignità degli alunni con disabilità e la fine dello scaricabarile istituzionale

Diritti in Comune si schiera a fianco di chi chiede “NON UN’ORA DI ASSISTENZA IN MENO!”

Quanto accaduto in occasione dell’avvio di questo anno scolastico sul fronte dell’assistenza specialistica all’autonomia e alla comunicazione è semplicemente inaccettabile. Lasciare gli studenti e le studentesse con disabilità privi del supporto necessario durante le prime settimane di scuola, tenere i lavoratori e le lavoratrici precari in un limbo di incertezza e lasciare gli istituti scolastici senza informazioni né strumenti per organizzarsi significa calpestare i diritti fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione.

Siamo fermamente convinti che i diritti non si possano barattare con i bilanci, ma sia compito delle istituzioni di garantire i bisogni primari della cittadinanza.

Ribadiamo con forza ciò che la normativa nazionale stabilisce chiaramente: la Legge di Bilancio 2026 (commi 706-711) ha definito l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione come un Livello Essenziale delle Prestazioni (LEP), vincolando la dotazione oraria in maniera corrispondente a quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato (PEI).

I diritti civili e sociali non sono variabili dipendenti dalle ristrettezze di cassa o da comode “linee guida” amministrative elaborate per tagliare la spesa. Spacciare per vincoli tecnici la volontà politica di contrarre i servizi è una mistificazione intollerabile.

In queste ultime settimane abbiamo assistito ad un balletto istituzionale vergognoso: la cui unica naturale conseguenza dovrebbero essere le dimissioni dei responsabili per manifesta incapacità-

È profondamente grave assistere al teatrino dello scaricabarile tra Comune, Provincia e ASL. Da un lato l’assessore Riccardo Buscemi giustifica i tagli tirando in ballo fantomatiche direttive dell’ASL, salvo poi trincerarsi dietro un silenzio assordante quando si chiede di visionare gli atti (con un accesso agli atti rimasto senza risposta). Dall’altro, il presidente della Provincia Massimiliano Angori dichiara candidamente in assemblea pubblica di non sapere nulla ufficialmente della situazione delle scuole e di aver erogato i fondi richiesti. Questo livello di disorganizzazione, opacità e incapacità di governo della filiera istituzionale dovrebbe portare dritti alle dimissioni di queste figure politiche, palesemente inadeguate a tutelare i diritti dei cittadini e a gestire servizi così delicati. Gli enti locali hanno il dovere costituzionale di garantire questi servizi, non di smantellarli.

Da subito ci siamo attivati per chiedere trasparenza e risposte immediate

Come forza politica di opposizione abbiamo mobilitato tutti gli strumenti istituzionali a nostra disposizione:

Abbiamo depositato e calendarizzato un Argomento urgente in 2ª Commissione (n. 141), pretendendo un confronto pubblico e trasparente che metta attorno allo stesso tavolo l’amministrazione, i vertici ASL, le scuole e i comitati dei genitori e dei lavoratori.

Abbiamo depositato un’interpellanza puntuale per chiedere conto alla Giunta di come intenda gestire il servizio dopo lo scioglimento della Società della Salute, preteso tempi certi e preteso l’azzeramento delle disparità di trattamento legate alla residenza degli studenti.

Un accesso agli atti per visionare ed avere contezza di queste Linee Guida redatta dall’Azienda Sanitaria Locale e ad oggi non sappiamo con la collaborazione o supervisione di quale degli Enti Locali coinvolti e che dovrebbero, non ci capacitiamo come, ridimensionare i bisogni invece di soddisfarli.

Come gruppo consiliare saremo al fianco dei comitati, delle famiglie, dei docenti e degli assistenti nel presidio di giovedì 8 ottobre, dalle ore 15:00 in Piazza XX Settembre sotto il Comune In occasione del Consiglio comunale

In occasione della Capigruppo prevista dopo il consiglio comunale, saremo presenti con la nostra rappresentante istituzionale non solo per ascoltare la voce delle persone direttamente coinvolte ma anche per pretendere che si agisca per trovare soluzioni concrete ai problemi reali che vengono posti. È necessario agire su un doppio binario:

Risolvere celermente le emergenze contingenti, ripristinando immediatamente le ore tagliate là dove l’anno scolastico è già partito monco.

Costruire da oggi un percorso che porti alla definizione di regole certe e sopratutto condivise, mettendo nero su bianco che sui diritti dei bambini e dei ragazzi con disabilità non si fa cassa, per evitare per sempre il ripetersi di simili gravissimi disservizi, servono tempistiche di attuazione certe e definite insieme alle lavoratrici e alle famiglie destinatarie dei servizi.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista Pisa

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