Per questa Giunta Comunale le bici sono una minaccia

Sono tante le segnalazioni che abbiamo ricevuto di tante cittadine e cittadini a cui è stata rimossa la bici alla stazione senza alcun preavviso, in applicazione all’ennesima disposizione priva di logica e stupidamente punitiva, perché legata ad un palo anziché nelle apposite rastrelliere vista l’assenza di posti disponibili.

Solo qualche giorno fa denunciavamo esattamente queste responsabilità della Giunta Conti con i numeri alla mano: sono appena 82 i posti disponibili in cui legare in sicurezza le bici in piazza della stazione, a fronte di migliaia di pendolari che ogni mattina hanno bisogno di usufruirne.

Eppure l’unica preoccupazione della destra non è quella di investire in nuovi posti bici, bensì di impegnare personale per eseguire senza preavviso delle rimozioni come quelle di oggi.

Ricordiamo che in 4 anni ne sono stati realizzati appena 159 in tutta la città a fronte dei 584 che si sarebbero dovuti realizzare per rispettare i parametri del Pums.

Mi piace: Mi piace Caricamento...