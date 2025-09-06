Per una città pubblica, solidale e accessibile

Sosteniamo il Leoncavallo, Spazio Pubblico Autogestito, contro gli sgomberi degli spazi sociali lottiamo contro la speculazione edilizia e la gentrificazione dei centri urbani

Una città in comune di Pisa sostiene l’esperienza del Leoncavallo, Spazio Pubblico Autogestito sgomberato negli scorsi giorni e il corteo che si svolgerà sabato a sostegno dello spazio sociale e contro le politiche predatorie della rendita e la repressione che il Governo Meloni sta mettendo in campo a partire dai provvedimenti del nuovo DL sicurezza, di cui l’azione contro il Leoncavallo, come gli attacchi a Mediterranea, e a chi lotta per i diritti e il lavoro nel nostro paese, sono un tassello nella criminalizzazione di qualsiasi forma di conflitto sociale.

Lo Sgombero del Leoncavallo ha un forte valore simbolico che la destra sventola a livello locale e nazionale e riguarda tutte e tutti per il suo significato politico e gli effetti che potrà produrre a Milano, privata ulteriormente di uno dei pochi beni comuni rimasti, e nel nostro paese.

In gioco c’è la prospettiva e il futuro delle nostre città. Il modello di sviluppo urbanistico che la città di Milano ha perseguito negli ultimi decenni, portato avanti prima dal centrodestra e in questi anni dalla giunta di centrosinistra del sindaco Sala come confermato dalle recenti inchieste giudiziarie, è quello di dare priorità alle esigenze della rendita stendendo i tappeti rossi alla speculazione edilizia, in un mefitico intreccio tra politica ed affari. Non è un caso che dopo lo sgombero del centro sociale, il titolo della società immobiliare Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa, che controlla società L’Orologio proprietaria dell’immobile, è aumentato in Borsa del 12,42%, ma questo ci da l’idea come il valore monetario sia subito stato registrato e misurato.

A fronte di questi interessi privati, che aumentano la ricchezza dei grandi fondi immobiliari, una città e un quartiere sono stati privato di uno spazio unico per la propria comunità, uno spazio autogestito di aggregazione sociale, la cancellazione di un luogo dove esprimere e far crescere liberamente un patrimonio culturale fuori dalle logiche del mercato: un patrimonio, da decenni sotto attacco fatto di relazioni, di solidarietà umana, di cittadinanza attiva sgomberato anche per favorire l’interesse economico di una società quotata in borsa.

E’ chiaro che in seguito allo sgombero, i valori immobiliari dell’area crescono, e di conseguenza anche il costo degli affitti, che a Milano sono già assolutamente inaccessibili e che hanno portato alla espulsione da interi quartieri delle fasce di popolazione meno abbienti. Tutto questo questo rientra pienamente nell processo di gentrificazione del centro urbano rendendo il capoluogo lombardo sempre più un luogo “per ricchi“ un luogo ad accesso esclusivo. Questo è il modello contrario a quello che vorremmo, ovvero un modello di città pubblica, vivibile, attraversabile. Un modello quello Milanese che non riguarda solo i grandi centri urbani.

Simili dinamiche si replicano anche in una città di media dimensione come Pisa che ha visto negli ultimi anni il centro storico svuotarsi dagli abitanti. Da una parte sono state cancellate esperienze di autogestione come l’Ex Colorificio, Il Teatro Rossi, la Limonaia, dall’altra vediamo fiorire gli studentati di Lusso, gli alveari del Social Housing e una pianificazione urbanistica che è disposta a sacrificare ogni centimetro di verde urbano per fare posto ai parcheggi. Se da una parte vediamo come per il Tribunale sia stato possibile quantificare in 3 milioni di euro il danno per il mancato sgombero dell’immobile, crediamo sia incommensurabile valutare il danno che subirà la popolazione di Milano proprio a causa dello sgombero, così come nessuno quantifica il danno che hanno subito gli abitanti di Pisa a causa di tutte le opportunità perse nell’ultimo decennio a causa dello sgombero dell’ex colorificio e di altre esperienze di recupero e autogestione non valorizzate in città.

Per questo Sabato 6 Settembre invitiamo a partecipare al Corteo Nazionale – con concentramento ore 14:00 P.ta Venezia, Milano, che ha come parole d’ordine “Già le mani dalla città” che per noi si estende oltre Milano a tutta la pianificazione urbanistica e sociale di tutt’Italia.

