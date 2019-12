Al Sindaco del comune di Pisa

A norma dell’art. 6 del Regolamento per l’esercizio del diritto di partecipazione così come modificato, in ultimo, con delibera di Consiglio comunale n°3 del 20.01.2015, i sottoscritti cittadini e le sottoscritte cittadine inoltrano la seguente

PETIZIONE

Difendiamo l’orario di apertura della Biblioteca SMS

La nostra amministrazione ha annunciato un taglio dell’orario di apertura della Biblioteca SMS, come conseguenza dell’imminente pensionamento di buona parte del personale attualmente impiegato, senza prevedere né una soluzione concreta a breve termine, né un progetto a lungo termine.

La biblioteca comunale SMS è la biblioteca di pubblica lettura della nostra città. Non si tratta di un “museo di libri”, al contrario è un luogo vivo, accogliente, uno spazio d’incontro e di crescita, sia sul piano culturale, sia sul piano relazionale. La biblioteca pubblica si rivolge all’intera cittadinanza e deve essere considerata un servizio universale e irrinunciabile, come la scuola o l’ospedale.

Per questa ragione è importante agevolare, con un orario di apertura il più ampio possibile, anche le esigenze di chi lavora, di chi abita fuori sede e di chi ha pochi momenti liberi per frequentarla.

Chiediamo dunque che l’orario della biblioteca resti almeno quello attuale e che l’amministrazione si impegni ad ampliarlo, come già avviene in altre biblioteche civiche della regione-

Una biblioteca è viva solo quando è aperta: difendiamola!

Puoi venire a firmare la petizione

presso la nuova sede di Una città in comune,

Via Luigi Bianchi n.8 a Pisa

Mi piace: Mi piace Caricamento...