Piano anticorruzione del Comune: molte criticità non risolte da anni. I contributi di Diritti in comune

Piano anticorruzione del Comune: molte criticità non risolte da anni. Mancanza di misure per le società partecipate.

In questi giorni abbiamo depositato 12 contributi per l’aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Pisa.

Ancora una volta, come abbiamo denunciato negli ultimi anni, evidenziamo pesantissimi limiti per quanto riguarda il tema della partecipazione della cittadinanza su un tema così cruciale soprattutto in una fase di emergenza come è quella in cui stiamo vivendo in cui questi fenomeni, come dimostrano i recenti rapporti della autorità competenti, diventano sempre più pervasivi nei nostri territori. Un rilievo che poniamo da anni e che non è mai stato preso in considerazione dalla amministrazione comunale. E’, infatti, mancata ancora una volta una adeguata pubblicizzazione da parte del Comune alla fase di aggiornamento del Piano, cosa che si ripete sistematicamente ogni anno: come se la partecipazione fosse un fatto burocratico di cui disfarsi il più rapidamente possibile, ignorando tutte le nostre richieste di coinvolgimento della cittadinanza e adeguata informazione.

Al contempo evidenziamo il fatto che le osservazioni dovrebbero riguardare il nuovo Piano e non quello in essere, cosa che sicuramente risulta essere di scarso senso anche in termini di motivazione alla partecipazione su uno strumento fondamentale per ogni ente locale. L’approvazione del piano anticorruzione non può stare dentro una logica esclusivamente formale e burocratica, che è del tutto insufficiente, visto che le misure in esso previste si sono rilevate inadeguate a prevenire fenomeni di mala amministrazione. Ma anche di questo nessuno parla.

L’analisi del contesto esterno contenuta nel Piano è poi assolutamente inidonea e obsoleta, perché riferita a dati degli anni 2020-2021.

Numerosi dei nostri contributi si concentrano sul fatto che nel Piano non si tiene ì conto delle grandi trasformazioni che stanno coinvolgendo le società partecipazione da Patrimonio Pisa srl a Pisamo che hanno mutato profondamente il sistema di governo della città, della gestione dei suoi servizi e di alcune direzioni comunali come quelle che si occupano del patrimonio, delle politiche culturali, di quelle sportive e turistiche.

Sulle società partecipate mancano, infatti, interventi adeguati nel Piano. Per questo abbiamo presentato diversi contributi in merito alle forti criticità che sono emerse riguardo ad alcune società partecipate sul rispetto della normativa sulla trasparenza. Abbiamo anche chiesto di inserire nell’area di rischio “Aziende” idonee misure per il triennio 2026-2028 per la verifica del rispetto della normativa sui contratti pubblici, sulle assunzioni di personale e sui nuovi contratti di servizio fortemente ampliati come nel caso di Patrimonio Pisa srl e Pisamo con idonee forme di pubblicazione delle attività di verifica, controllo e monitoraggio delle attività svolte dalle partecipate; nonché prevedere forme di controllo sulle assunzioni di parenti fino al quarto grado di amministratori e consiglieri, di candidati non eletti e parenti fono al quarto grado degli stessi. Inoltre in un altro contributo visti i maggiori finanziamenti che alcune società iniziano a gestire abbiamo proposto di “adottare presidi organizzativi e procedurali volti a prevenire il rischio di interferenze e pressioni indebite esercitate dal Comune, al fine di garantire il rispetto dell’autonomia operativa degli organi societari, la legittimità dei processi decisionali e la tracciabilità dei rapporti tra ente controllante e società”.

Abbiamo anche presentato altri contributi sulla trasparenza in particolare per le carenze nelle pubblicazioni di report, relazioni, verifiche, audit RPCT e censimenti per gli appalti del PNRR – per i quali si sono spesi in tempi rapidissimi, con procedure accelerate e ricorrendo, soprattutto per le progettazioni, a professioni esterni – quali misure anticorruzione e le eventuali azioni correttive da adottare.

Abbiamo anche fatto, come già l’anno scorso, una osservazione in merito alle composizioni delle commissioni di concorso dove si nota una “ridondanza” di alcuni nominativi di commissari. La procedura di individuazione dei commissari deve garantire i principi della competenza, della trasparenza e della indipendenza. Per fare ciò abbiamo proposto di inserire una misura anticorruzione nell’Area di rischio “Personale”, che vieti l’attribuzione di più incarichi ad uno stesso soggetto nell’arco di un certo periodo temporale, oppure di creare un albo per ciascuna professionalità da scorrere nel tempo.

Altro punto che abbiamo evidenziato nei nostri contributi riguarda il personale con particolare riferimento all’organizzazione del Comune dove vi sono state continue modifiche della macrostruttura. Riteniamo anche che occorra investire molto di più sulla formazione del personale e per questo abbiamo presentato un contributo affinché venga inserita e programmata un’adeguata attività di formazione specifica in materia di etica ed integrità, concretizzando la misura anticorruzione con un ordine di priorità che tenga conto delle Aree e dei livelli di rischio.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

