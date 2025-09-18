Piano operativo comunale: asfalto e confusione nelle previsioni inviate alla Regione per la copianificazione

Asfalto e confusione. Non può riassumersi in maniera diversa l’insieme delle previsioni delle trasformazioni urbanistiche inserite nel Piano Operativo che la Giunta Conti ha deciso in questi giorni di sottoporre alla attenzione della Regione Toscana e degli altri enti competenti alla conferenza di copianificazione, come previsto dalla normativa.

Siamo, infatti, davanti all’ennesima colata di cemento per fare nuovi parcheggi utilizzando aree verdi e consumando suolo, con tutto ciò che questo comporta dal punto di vista ambientale. In alcuni casi si tratta addirittura di nuove previsioni che non erano neanche state inserite nel Piano Strutturale e nel Piano della Mobilità (IN)Sostenibile.

Questo è il caso delle previsioni per realizzare nuovi parcheggi utilizzando il territorio rurale: 1) nell’area compresa tra via Fossa Ducaria, la Strada Statale Aurelia e via Ippica; 2) a Calambrone lungo il viale del Tirreno; 3) in via Pierdicino a Riglione ai confini con il Comune di Cascina.

Questi si aggiungono ad altre previsioni che saranno proposte sempre in sede di copianificazione di altri parcheggi come quelli in viale delle Cascine nel quartiere di San giusto, in via Pietrasantina.

È incredibile che in pieno sconvolgimento climatico, con allagamenti invernali e ondate di calore estive sempre più frequenti, si continuino a fare progetti per trasformare prati in parcheggi. Le città di tutta Europa stanno riducendo gli spazi a disposizione delle auto e al contempo aumentando lo spazio verde, perfino depavimentando aree asfaltate, con lo scopo di migliorare la mobilità dolce e la vivibilità dei luoghi. Nella nostra città invece ogni giorno si propone un nuovo parcheggio al posto di un’area verde: a Cisanello, nel quartiere Don Bosco, a Porta a Lucca, nel quartiere di San Martino, sul litorale.

Un mare di asfalto che si mischia ad un mare di confusione rispetto agli atti presentato.

La documentazione non è analitica come richiederebbe l’inserimento in un Piano operativo comunale, ma è la stessa generica inserita nel Piano Strutturale. A questo si aggiunge che mentre alla Regione si inviano questi documenti nella commissione consiliare si afferma che alcune previsioni non sono realizzabili come quella della cittadella aeroportuale, ad esempio, per i rischi idraulici. La discussione sul ponte di Musigliano denota la scarsa chiarezza dei documenti presentati.

Riteniamo che questo modo di procedere non sia ammissibile e che vi sia scarsa chiarezza da parte della Giunta.

E’ evidente da questi primi passi del Piano Operativo comunale che si conferma quello che è contenuto nel Piano strutturale, rispetto al quale siamo stati l’unica forza politica presente in consiglio comunale a dare un voto contrario, l’assenza di qualsiasi strategia di contrasto e mitigazione al cambiamento climatico, di tutela del suolo non impermeabilizzato, di recupero e rilancio di spazi aperti verdi e fruibili, la cui necessità è stata rilanciata in modo prepotente dalla pandemia. E non si dice niente di cosa si intenda fare, di quali sono le strategie per le grandi aree dismesse che dovranno essere recuperate e rigenerate: edifici dell’università, Santa Chiara, aree produttive lungo il viale delle Cascine, per dirne solo alcuni.

Diritti in comune: Una città in comune -Rifondazione Comunista

