Piano regionale dei rifiuti: tra ampliamento delle discariche e nuovi impianti. Un modello insostenibile per il territorio

La giunta regionale ha dato il via libera all’ampliamento della discarica di Gello, nel Comune di Pontedera, e di quella di Legoli, nel Comune di Peccioli.

Si tratta di progetti che incontrano la massima contrarietà dei nostri gruppi consiliari, dal momento che legano indissolubilmente il territorio provinciale all’economia delle discariche, rendendo di fatto impossibile un investimento serio in direzione del modello Rifiuti Zero e dell’adozione di strategie volte a far sì che i rifiuti recuperabili non finiscano in discarica.

Non stupisce che le percentuali di raccolta differenziata nei nostri comuni siano ancora basse. I dati certificati più recenti (riferibili all’anno 2023 riportano il 67,19% di raccolta differenziata per Pontedera, il 64,07% per Pisa e solo il 37,20% per Peccioli. Se si prova cercare le percentuali relative ai primi 2 mesi del 2025 sul sito di Geofor s.p.a. si ottiene la percentuale del 63,56% per Pontedera, quella del 61,50 % per Pisa, mentre non è possibile ricavare alcun dato per Peccioli.

Appare autoevidente come l’ampliamento delle discariche sia una scelta irrazionale che risponde agli interessi del mercato, senza mettere al centro lo sviluppo del territorio in termini di valorizzazione, tutela dell’ambiente e sensibilizzazione sui temi legati alla produzione e gestione dei rifiuti.

Gli ampliamenti legherebbero alle discariche l’economia dei nostri territori almeno per i prossimi 15 anni: non ci rassicura leggere che gli interventi saranno divisi in lotti, perché riteniamo che, una volta intrapreso il percorso, sarà difficile tornare indietro. I territori coinvolti saranno sempre più attrattivi per lo smaltimento dei rifiuti in discarica e risulterà difficile sottrarsi a questa destinazione imposta loro, dal momento che sarà necessario rientrare degli investimenti e che ad oggi non risultano piani per la gestione post mortem delle discariche.

Gli interventi di ampliamento, lungi dal rappresentare investimenti per l’economia del territorio, mettono sotto il tappeto il tema della gestione post operativa, che rappresenta una spada di damocle per i cittadini di domani, i quali dovranno farsi carico di importanti costi che ad oggi sono taciuti.

Anche il Piano regionale di gestione dei rifiuti di fatto prevede impianti confliggenti con le azioni di riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti, e in assoluto contrasto con un modello di economia circolare. Occorre lavorare a monte sulla riduzione della produzione dei rifiuti e entrare in un’ottica di cooperazione tra territori che faccia sì che il trattamento dei rifiuti ricada in modo equilibrato sulle diverse aree della Toscana.

Inoltre il piano contiene misure che sembrano destinate a far aumentare i costi per i cittadini, si pensi alla previsione dell’impianto di ossicombustione, da realizzarsi anch’esso a Peccioli per il trattamento dei residui dei rifiuti indifferenziati. Si tratta di una tecnologia nuova, sperimentata solo in Puglia dove è attivo un impianto molto più piccolo di quello previsto per Peccioli, della quale non è possibile prevedere gli effetti sull’ambiente in termini di inquinamento.

L’impianto avrebbe un costo complessivo di circa 125.000.000 di euro: è inevitabile che gli elevati costi dell’impianto abbiano conseguenze sul bilancio dei comuni di RetiAmbiente e sull’aumento della TARI.

I nostri gruppi consiliari continueranno a mettere in campo azioni per contrastare l’ampliamento delle discariche e per attivare percorsi di informazione e discussione sul territorio, e chiediamo che i nostri Consigli Comunali arrivino all’adozione di deliberazioni contrarie all’entrata di RetiAmbiente in Novatosc, la società creata per la realizzazione e gestione dell’ossicombustore a Peccioli.

Ciccio Auletta, consigliere comunale Una città in Comune – Rifondazione Comunista, Pisa

Denise Ciampi, consigliera comunale Pontedera a Sinistra, Pontedera

Mi piace: Mi piace Caricamento...