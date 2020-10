Piano Strutturale: per la Regione ok alla proroga per le osservazioni, ma tocca ai Comuni deciderla

“Si ritiene che il comune possa motivatamente deliberare il “posticipo” del termine per la presentazione delle osservazioni allo strumento adottato, dandone comunicazione mediante pubblicazione del relativo avviso sul BURT”. E’ questa la valutazione fornita dalla Regione Toscana al quesito che avevamo posto negli scorsi giorni, chiedendo al contempo ai sindaci di Pisa e Cascina di procedere rapidamente al posticipo del termine di scadenza per la presentazione delle osservazioni al Piano strutturale intercomunale Pisa-Cascina , al fine di poter garantire una vera e reale partecipazione dei cittadini e delle cittadine ad uno strumento urbanistico così importante, viste le grandi difficoltà dovute sia alla emergenza Covid-19 sia allo svolgimento delle elezioni comunali di Cascina nelle scorse settimane.

Nei fatti la Regione ha dato, pieno via libera ai Comuni di adottare il provvedimento di proroga. Si tratta, quindi, solo di una questione di volontà politica da parte della Giunta Conti. Per questo abbiamo sollecitato il sindaco, l’assessore Dringoli e la dirigente all’urbanistica Ricci ad assumere urgentemente tutti gli atti necessari per posticipare la scadenza.

Ciccio Auletta, Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

Gabriele Amore, Movimento 5 stelle

Matteo Trapani, Partito Democratico

Antonio Veronese, Patto civico

