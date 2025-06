Piazza La Pera: difendiamo lo spazio pubblico dalla mercificazione. Quale è la situazione, ieri la discussione in commissione su nostra iniziativa

Ieri finalmente dopo diversi solleciti è stato discusso in Terza Commissione Consiliare l’argomento da noi depositato a gennaio (!) su quali sono le intenzioni della amministrazione comunale sul futuro di Piazza la Pera per quanto riguarda le concessioni del suolo pubblico e la fruibilità non mercificata della piazza.

Questo argomento lo avevamo depositato come parte della mobilitazione cittadina che si era sviluppata negli scorsi mesi a difesa delle piazze pubbliche e contro l’ennesima ordinanza di Conti relativa a Piazza La Pera: una ordinanza, è bene ricordarlo, annullata dal Tar con un durissimo pronunciamento sulla assoluta infondatezza ed ingiustizia del provvedimento frutto del binomio Conti-Ziello.

Si è trattato dell’ennesimo abuso amministrativo della Giunta Conti che ha usato strumentalmente il tema della “sicurezza” per provare a realizzare un’operazione ben diversa: cancellare la socialità di una delle ultime piazze in città che ancora resiste alla totale mercificazione, in cui dal primo pomeriggio alla sera bambini e bambine, famiglie, studenti e studentesse si incontrano e vivono lo spazio pubblico. Il vero obiettivo, neanche troppo celato è quello di trasformare la piazza in un unico “tavolinificio”, cancellando lo spazio liberamente fruibile da tutti.

Da qui la nostra richiesta di argomento con l’audizione dell’assessore Pesciatini. Le nostre preoccupazioni erano, infatti, fondate, ma abbiamo anche buone notizie. Infatti l’assessore ha chiarito che è stato redatto dagli uffici comunali e dalla Sepi un progetto, sottoposto anche negli scorsi mesi all’ attenzione degli esercizi commerciali, per un piano di riorganizzazione delle concessioni per Piazza Gambacorti che prevederebbe lo spostamento dei tavolini al centro della piazza anche con strutture come ombrelloni, etc.. occupando così quello che è oggi lo spazio libero.

Nei fatti secondo quanto detto dall’assessore questo progetto non ha avuto corso perché le attività commerciali hanno espresso delle perplessità sullo spostamento centrale per il troppo caldo nelle ore centrali del giorno e quindi il Comune lo ha messo in stand by. Risultato: le concessioni di suolo pubblico verranno date, come sono attualmente, davanti ai locali, facendo però finalmente rispettare la distanza dei tavolini dalla panchine, a seguito delle nostre ripetute denunce, di 1,5 metri come previsto dalla normativa.

È evidente quindi quale sia la volontà politica della Giunta Conti con un progetto che noi riteniamo inaccettabile e che ad oggi è solo rinviato, e del quale abbiamo richiesto copia, denunciando ancora una volta la mancanza di qualsiasi confronto e di partecipazione con la cittadinanza.

Piazza Gambacorti è una delle ultime piazze in città in cui poter giocare, incontrarsi, sedersi, parlare senza dover pagare. È questo per la destra il problema da risolvere, altro che il decoro e l’insicurezza. Va rilanciata una grande campagna in tutta la città per un diverso modo di vivere gli spazi pubblici, contrastando l’idea di un centro cittadino e delle sue piazze come di un solo grande bar a pagamento con intorno la desertificazione sociale.

In questi anni, infatti, abbiamo assistito a provvedimenti di pura immagine da parte della destra fino all’istituzione della zona rossa nel quartiere della stazione, richiesta in prima persona dal Sindaco: dallo spray al peperoncino al taser per la PM, all’estensione del Daspo in tutto il centro storico, fino alle cancellate in giro per la città, a decine di migliaia di euro per gli steward nelle piazze. Ma la propaganda anche questa volta si è sciolta come la neve al sole.

Mi piace: Mi piace Caricamento...