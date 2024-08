Pinqua: approssimazioni ed errori del Comune e di Apes che ora si provano a scaricare sulla cittadinanza

Nelle settimane centrali d’agosto il sindaco e la giunta hanno portato avanti un’ operazione che evidenzia chiaramente un modo inaccettabile di gestione della cosa pubblica dove gli errori dell’operato di chi governa sia Palazzo Gambacorti che l’Apes si provano a fare ricadere sulle singole persone, letteralmente costrette a scegliere se cedere alle richieste del Comune oppure pagare dei soldi.

Questo accade rispetto agli spazi comuni degli alloggi di via rindi in parte ancora pubblici ma in gran parte ormai venduti ai privati.

Sostanzialmente per ottenere i fondi Pinqua, stiamo parlando di circa 15 milioni di euro, è stato redatto un progetto che prevede anche un intervento su aree verdi e spazi comuni tra gli edifici. E il Comune per accedere al finanziamento dichiarò di avere la disponibilità di queste aree, ma senza aver fatto come scopriamo adesso tutti gli approfondimenti necessari.

Quelle aree, però, sostengono i proprietari sono state loro vendute (sempre dal comune) per quota pro indiviso al momento dell’ acquisto dell’ appartamento.

L’ amministrazione ha tutt’ altro che le idee chiare e procede, solo adesso, a progetto avviato, a chiedere un parere legale al solito Avvocato Toscano che, tra l’altro, apre a molte riflessioni e necessità di approfondimenti oltre che evidenziare come via quella che nei fatti di traduce come un vero e proprio ricatto.

Tutto ciò sotto ferragosto, come nella migliore delle tradizioni, in un momento dell’anno in cui evidentemente organizzarsi sul fronte della tutela personale non è proprio semplicissimo.

Infatti è il 13 agosto quando la giunta delibera di dare mandato all’ avvocatura comunale per avviare la richiesta di rimborso delle spese (almeno quelle recuperabili e non prescritte) per la manutenzione del verde degli spazi comuni.

Infatti, nel parere legale richiesto all’ avv. Giuseppe Toscano si legge che le strade sono due: o le aree sono sempre state del comune, oppure i proprietari devono dare oggi al comune i soldi che l’amministrazione ha speso nelle manutenzioni e che quindi il comune deve richiedere, per lo meno per la parte non prescritta.

Questa gestione dei soldi pubblici, dei progetti, dei rapporti anche contrattuali con i cittadini ci mette davanti a un modo di lavorare inaccettabile, inefficiente e scorretto della giunta conti.

Solo oggi si chiede un parere legale che, comunque, tra le righe evidenzia delle mancanze del comune sia nella comunicazione che nella gestione dei soldi pubblici.

Tutto ciò viene fatto ricadere su singole persone e famiglie che si trovano oggi a dover scegliere se cedere alle richieste del comune o avviare una battaglia probabilmente anche legale per non veder messa in discussione la loro posizione.

Il progetto poi prevede l’ abbattimento del verde e la modifica sostanziale di aree che, evidentemente, si presentavano diverse al momento dell’ acquisto dell’ appartamento. Insomma un piano che come al solito punta a realizzare progetti che con il benessere degli abitanti hanno ben poco a che vedere e infatti queste decisioni sono prese nel bel mezzo del mese di agosto sperando che tutto passi sotto silenzio.

Per questo abbiamo richiesto una commissione urgente per affrontare l’argomento.

Noi saremo al fianco degli abitanti, dei proprietari e degli inquilini come stiamo facendo da mesi per chiedere che il progetto si realizzi nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e con un corretto e trasparente uso dei soldi pubblici.

