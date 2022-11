Pisa 2023 – Verso una Coalizione della Costituzione

In tanti e tante hanno risposto ieri alla nostra proposta per la costruzione di una coalizione della sinistra fondata sulla nostra Costituzione.

Abbiamo costruito ancora una volta uno spazio pubblico, aperto e trasparente dovecittadini e cittadine, lavoratori e lavoratrici, associazioni, comitati di quartiere e forze politiche hanno potuto esprimere la propria posizione ed avanzare le proprie proposte ed istanze. Aver messo le idee e il programma al centro del confronto è per noi un successo importante che ci distingue nel merito e nel metodo, rompendo con le liturgie dei tavoli e degli accordicchi a cui stiamo assistendo. Con ancor più convinzione dopo questa sera rilanciamo il nostro percorso di una coalizione della sinistra, alternativa al centro destra e al Pd, aperta e plurale, che ha come obiettivo battere la destra e vincere le elezioni, e lo facciamo a partire dai 4 temi centrali: pace, diritti, giustizia sociale e giustizia climatica.





