Pisa: aumentano le persone senza fissa dimora, mentre la Giunta Conti perde finanziamenti pubblici, insieme con SdS, e nega la drammaticità dei dati

A Pisa si registra un aumento del 30% del numero complessivo di persone senza dimora. Nonostante i numeri siano inequivocabili, la destra che governa la città continua a negare la realtà, negando anche il confronto serio e democratico. La leghista Bonanno, assessora alle politiche sociali e quindi anche alla casa, ripete continuamente “non abbiamo lasciato nessuno senza un tetto”.. ma ne è proprio sicura Assessora?

I dati dimostrano che le persone senza dimora nella nostra città sono molte, in aumento, e di queste il 70% sono toscane. A differenza della destra, per noi il diritto alla casa è un diritto che deve essere garantito a tutte le persone, non certo in relazione alla loro provenienza. Per una analisi dell’aumento delle criticità riteniamo che, nello specifico, questo aspetto sia significativo perché evidenzia ulteriormente come il sistema abitativo ormai sia al collasso anche per coloro che sono stabilmente abitanti in questa regione e che, quindi, o trovano risposta qui oppure non la troveranno altrove.

Si consideri infatti che rimanere nella propria terra significa anche la possibilità di legami con familiari e un inserimento in un tessuto sociale in modo sicuramente più facile e immediato che per le persone che vengono da fuori. Queste ultime vivono, invece, il doppio dramma incrementato, oltretutto, dalle politiche xenofobe della destra che inventa nemici per nascondere le sue colpe.

Anche in occasione dell’incontro, ottenuto grazie al presidio di protesta sotto il Comune, tra la conferenza dei capigruppo e i sindacati degli inquilini sulla emergenza sfratti (alla presenza dell’assessora Bonanno) la destra ha confermato questa posizione negazionista sulla drammaticità sociale nella nostra città sul fronte abitativo.

I sindacati degli inquilini hanno evidenziato l’insostenibilità della situazione attuale fornendo alternative, proposte e ipotesi concrete per intervenire nell’immediato. Davanti a questo, il capogruppo di Fratelli D’Italia, partito con più voti nella maggioranza a Pisa e partito di Governo della nazione, ha risposto di non essere interessato all’argomento, specificando che neppure comprendeva bene di cosa si stava parlando e, quindi, si è alzato dal tavolo e se ne è andato.

Si è alzato e andato via da una riunione che aveva come primo obiettivo quello di porre un freno alle tragedie. Poche ore prima di quella riunione era uscita la notizia che a Grosseto, pochi chilometri da noi, si è ucciso un ragazzo di 37 anni nel giorno dello sfratto.

I dati sulle persone che vivono senza dimora sono un ulteriore allarme e smentiscono le impietose dichiarazioni dell’assessora Bonanno che finge costantemente che tutto vada bene e millanta un interesse per le persone più fragili.

Servono risorse e percorsi coordinati ed è intollerabile che, mentre mercoledì Fratelli D’Italia porta in parlamento un ulteriore proposta normativa per velocizzare ancora gli sfratti, la Destra pisana neghi e tratti la questione come cosa di poco interesse.

E non è finita qui: ricordiamo che non sappiamo ancora come il Comune, dopo l’uscita dalla Sds, vorrà gestire le politiche di contrasto alle disuguaglianze e alla povertà. Ricordiamo che pochi mesi fa il Comune di Pisa e la Società della Salute hanno restituito la bellezza di più di un milione e ottocentomila euro per la realizzazione di servizi che avrebbero consentito esattamente quello che ha chiesto il terzo settore nei recenti interventi sulla stampa. Abbiamo infatti perso l’occasione di avere un progetto strutturato di housing sociale e un servizio, come quello del fermo-posta, che è un livello essenziale: abbiamo rinunciato alla realizzazione di un luogo di riferimento dove, oltre a offrire gli interventi di bassa soglia ( un luogo per ricevere la posta, servizi igienici, mensa, distribuzione di beni di prima necessità), avrebbe potuto garantire la realizzazione di percorsi individualizzati diretti a garantire l’autonomia e l’inclusione delle persone in grave marginalità.

Ciascuno cominci a prendersi le proprie responsabilità ascoltando le parole di chi è sul campo tutti i giorni, come il Presidente della Cooperativa il Simbolo che, sulla stampa, nei giorni scorsi, ha chiesto che si passi dalle risposte emergenziali ad un approccio sistemico, centrato sui bisogni della persona ed ha ribadito l’allarme dell’aumento delle persone senza dimora e tutte la complessità di cause che a questa problematica stanno dietro. Per questo in occasione della discussione della variazione di bilancio di giovedì prossimo in consiglio comunale porteremo una serie di ordini del giorno per un piano di contrasto all’emergenza abitativa e per il blocco degli sfratti.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

