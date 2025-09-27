Pisa: Bloccato il consiglio comunale contro il genocidio del popolo palestinese. Auletta legge i nomi delle 80 mila vittime palestinese contro il silenzio complice della maggioranza.

Bloccati i lavori del consiglio comunale di Pisa. Il consigliere comunale Ciccio Auletta ad inizio seduta ha annunciato l’intenzione di interrompere i lavori della seduta fino a quando non sarà calendarizzato per il prossimo 2 ottobre un consiglio comunale a tema sul genocidio del popolo palestinese perpetrato da Israele. L’azione arriva dopo che la maggioranza che sostiene il sindaco Conti si è rifiutata per mesi di discutere le mozioni depositate contro il genocidio, per il riconoscimento dello stato palestinese, per il gemellaggio tra il Comune di Pisa e Gaza City, a sostegno di Francesca Albanese e del Global Sumud Flotilla, per l’interruzione immediata del comune di Pisa di ogni rapporto economico e commerciale con le aziende con cui ha dei rapporti diretti come nel caso della Cynet o indiretti come con Teva attraverso Farmacie.Tante sono le cose che anche una amministrazione locale come quella pisana, può fare a sostegno del popolo palestinese e contro lo stato criminale di Israele.

Dopo questa comunicazione il nostro consigliere comunale si è posizionato al centro della Sala delle Baleari con una gigantografia della distruzione che le azioni criminali e terroristiche israeliane stanno provocando a Gaza e ha iniziato a leggere i nomi delle oltre 80 mila vittime palestinesi per mano israeliana. Vogliamo rendere visibile in questa aula quello su cui la maggioranza di destra vuole stendere un velo di silenzio e di complicità. E continueremo a farlo, bloccando il normale andamento i lavori del consiglio, per tutto il tempo che sarà necessario finchè non verrà assunta la richiesta della coalizione Diritti in comune e che è sostenuta con forza anche dalle manifestazioni oceaniche che in questi giorni hanno bloccato la città e il paese. E’ urgente che anche il consiglio comunale di Pisa prenda parola e prenda posizione di fronte alla cittadinanza pisana e soprattutto di fronte alla storia.

L’azione di protesta e di blocco dei lavori dell’assemblea cittadina si unisce alle azioni che migliaia di cittadini e cittadine stanno portando avanti in tutto il mondo, bloccando i porti, il traffico di armi, intere città fino a che Israele non sarà fermato.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...