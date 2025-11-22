Pisa città 30, la destra ribadisce il suo no ieri in consiglio consiglio comunale

Nuovo no a “Pisa città 30” da parte della maggioranza che sostiene il sindaco Conti ieri in consiglio comunale.

La destra ha infatti nuovamente bocciato l’atto di indirizzo presentato dalla nostra coalizione, ribandendo il no espresso quasi un anno fa ad un altro nostro ordine del giorno analogo. Questa presa di posizione e ancora più grave, ad eccezione di qualche timido distinguo da parte di uno degli esponenti della lista civica, dopo il recente intervento della Commissione per la sostenibilità ambientale dell’Università di Pisa che rilanciato questa necessità a partire dall’introduzione della zona 30 sui Lungarni.

È veramente inaccettabile che non si pensi per adeguare Pisa a quanto avviene da decenni in altre città europee e ora anche nel nostro paese.

Ancora una volta la maggioranza conferma una idea di mobilità, come scritto nel Piano della Mobilità sostenibile da noi sempre contestato, incentrato sulla priorità e centralità dell’auto privata e su interventi profondamente sbagliati e superati come la tangenziale nord- est. Una idea confermata all’interno anche del bilancio preventivo in cui si prevede di stanziare quasi 2,5 milioni per 4 nuovi parcheggi tra cui quello scandaloso sotto le mura del Giardino Scotto.

Si tratta di una scelta molto grave che ha ripercussioni negative sulla salute e sicurezza della cittadinanza. Città 30 per noi è invece un punto imprescindibile e non uno slogan, come da anni sosteniamo: un’iniziativa generale che punta a riequilibrare lo spazio pubblico, riducendo le aree della strada dedicate alle auto con l’inserimento di piste ciclabili e l’allargamento dei marciapiedi, in modo da creare spazi più vivibili per le persone.

La mobilità incentrata sull’auto trenta anni fa mostrava già tutti i suoi limiti: impossibilità per bambine/i, persone anziane o fragili di spostarsi autonomamente a piedi, spazi per la socialità e il gioco invasi dalle auto parcheggiate, sicurezza, salute e ambiente sempre più minacciati. L’esempio di numerose città europee dimostra che cambiare è possibile. Da una parte si disincentiva l’uso dell’auto e dall’altra si facilita l’uso degli altri mezzi di mobilità: camminare a piedi, prima di tutto, poi in bici e con i mezzi pubblici.

C’è bisogno di un vero e proprio di un cambio di mentalità, al servizio della popolazione attuale e futura, che come sempre richiederà i suoi tempi e un’introduzione graduale, ma il fine dev’essere chiaro e ben delineato: sostituire l’automobile come principale modalità per spostarsi senza limitare la libertà di movimento, anzi estendendola a chiunque qualunque siano le sue condizioni fisiche ed economiche, e riqualificare gli spazi liberati.

Tale processo deve iniziare prima possibile, siamo convinti che sia arrivato il momento di portare anche Pisa nel XXI secolo nonostante l’opposizione di questa maggioranza.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

