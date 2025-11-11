Pisa città del Natale: annullata la gara grazie alla nostra denuncia

Avevamo ragione su tutta la linea!

Solo grazie alla nostra azione di controllo e di denuncia pubblica fatta in questi giorni l’assessore Pesciatini giovedì rispondendo al nostro question time ha comunicato che l’amministrazione ha annullato in autotutela la gara per Pisa città del Natale a fronte della grave diffusione dei nomi delle ditte partecipanti.

Si tratta di un ulteriore risultato del nostro lavoro quotidiano a tutela dell’interesse della comunità. Occorre sottolineare che benché la nostra denuncia sia avvenuta martedì 4 novembre solo giovedì 6 novembre pochi minuti prima che l’assessore rispondesse in aula l nostro consigliere comunale, è stato firmato il provvedimento di annullamento della gara, che era stata pubblicata lo scorso 31 ottobre.

E’ certo che sulla gara per la manifestazione “Pisa città del Natale” dopo i grandi pasticci dello scorso anno e la revoca dell’affidamento al soggetto che si era aggiudicato il servizio, ecco che anche quest’anno sono emersi gravi problemi.

Si conferma quello che avevamo detto. E’ stato un fatto molto grave che sull’albo pretorio, cosa mai accaduta prima, all’interno della determina per l’avvio della procedura di gara sia stato pubblicato anche l’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse alla procedura: un fatto in aperto contrasto con l’articolo 35 del Codice dei Contratti, come da noi prontamente denunciato.

Da parte nostra continueremo a monitorare i passaggi che ora l’amministrazione comunale intende fare per assegnare questo servizio

Mi piace: Mi piace Caricamento...