Pisa città del Natale: necessario annullare la procedura di gara. Giovedì un question time in consiglio comunale

Sulla gara per la manifestazione “Pisa città del Natale” dopo i grandi pasticci dello scorso anno e la revoca dell’affidamento al soggetto che si era aggiudicato il servizio, ecco che anche quest’anno non sembrano mancare i problemi.

Infatti dopo un’indagine di mercato per l’affidamento della manifestazione lo scorso 9 ottobre, prima della variazione di bilancio e della programmazione degli acquisti, avvenuta poi con successiva deliberazione del consiglio comunale visti gli evidenti ritardi, il 31 ottobre l’amministrazione comunale ha pubblicato gli atti necessari al proseguimento della procedura. Ma sull’albo pretorio, cosa mai accaduta prima, all’interno della determina è stato pubblicato anche l’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse alla procedura.

Riteniamo che tutto ciò sia in contrasto con l’articolo 35 del Codice dei Contratti e che questo costituisca un grave precedente. Per questo abbiamo presentato un question time che si discuterà giovedì 6 novembre in apertura del Consiglio comunale in cui chiediamo se è intenzione o meno del Comune annullare la procedura in corso: cosa che riteniamo necessaria.

Infatti l’Amministrazione comunale ha la possibilità di annullare in autotutela i propri atti quando emergano profili di illegittimità, quali la pubblicazione di dati coperti da segreti di ufficio, non essendo ancora scaduto il termine di presentazione delle offerte. La prosecuzione della procedura di gara, nelle attuali condizioni, potrebbe, infatti esporre l’Ente a contenziosi o a una perdita di credibilità istituzionale.

Riteniamo necessario un atto di chiarezza e di responsabilità verso i cittadini e gli operatori economici coinvolti e per questo porteremo la questione in consiglio comunale giovedì.

