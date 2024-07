Pisa e la crisi abitativa: mancate ristrutturazioni e assegnazioni col contagocce

La crisi abitativa a Pisa è molto lontana dall’essere risolta, ma c’è una novità: le comunità dei vari quartieri si stanno organizzando per difendere al meglio il diritto ad una casa dignitosa e adeguata per tutti e tutte.

Abbiamo convocato una conferenza stampa davanti alla sede di Apes per supportare e sostenere i racconti unitari dei comitati che in questo primo anno di governo della città da parte della seconda giunta del sindaco Conti hanno visto solo peggiorata la propria situazione abitativa.

Durante l’anno abbiamo presentato molte interrogazioni e proposte per cercare di risolvere l’ormai incancrenita drammatica situazione abitativa esistente nel Comune di Pisa, che invece di migliorare sta peggiorando di anno in anno, anche per colpa delle politiche del Governo Meloni che ha tagliato molti contributi statali per il sostegno agli affitti per le famiglie indigenti che dal 1998 stanno facendo domanda per ottenere una integrazione all’affitto proporzionale al reddito percepito. La Giunta Conti per il 2023 ha anche eliminato il criterio di affitto per tutti in proporzione all’incidenza dell’affitto sul reddito familiare, per cui molte famiglie di fascia A, che in tutti gli anni passati erano riuscite ad ottenere un seppure modesto contributo, quest’anno non hanno ricevuto niente perché i contributi sono stati concessi seguendo l’ordine di graduatoria fino alla capienza dei fondi disponibili enormemente ridotti dallo Stato e dalla Regione.

A questo si aggiunge che ci sono:

– Più di 170 alloggi pubblici da recuperare e che rimangono ad oggi ancora inutilizzati

– 218 persone in albergazione di cui 96 minori

– Una spesa programmata per le albergazioni di emergenza di circa 1,5 milioni l’anno (facendo una media tra 1,4 milioni di euro del 2023 e 1,6 milioni di euro previsto come spesa 2024).

Questa la situazione di chi è più in difficoltà perché la casa non la ha proprio. Abbiamo raccontato diverse storie, tra queste ci preme riportare la vicenda di una ragazza pisana che vive con la sua famiglia, composta da 3 minori e due genitori, in albergazione da 5 anni.

Un alloggio non adeguato dove i bambini non possono invitare nessuno, dove non ci sono spazi sufficienti, dove ci sono stati problemi di disinfestazione dagli scarafaggi: un incubo insomma che continua a protrarsi perché i due genitori hanno un lavoro che sebbene precario aumenta di poco il loro reddito non facendoli salire nella graduatoria dell’emergenza, in quello che potremmo definire un cortocircuito del sistema.

Dall’altro lato abbiamo la testimonianza di tante persone che la casa popolare l’hanno ottenuta e che vivono in situazioni altrettanto problematiche.

Da una parte abbiamo comunità storiche come quella del Villaggio 100 fiori che si trova ad essere completamente abbandonata dall’amministrazione. Il condominio necessità di interventi urgenti e di pesanti ristrutturazioni. Qui poi è necessario intervenire per mediare su situazioni di difficile convivenza che sono venute a crearsi in un luogo che avrebbe delle potenzialità enormi e di cui invece l’amministrazione da troppo tempo si disinteressa.

Abbiamo chiesto in commissione che l’amministrazione comunale e Apes procedessero a dettagliare gli interventi realizzabili secondo un ordine di priorità che contemperi risorse a disposizione ed esigenze di sicurezza ma ad oggi non è cambiato niente e non abbiamo ricevuto risposta alcuna.

Ancora poi nel quartiere di Cisanello nelle case di via Merlo sempre più pesanti sono le problematiche legate alle infiltrazioni di acqua dal tetto e alla mancata realizzazione degli interventi straordinari da anni promessi e mai realizzati: anche qui l’amministrazione continua ad ignorare sostanzialmente le richieste degli inquilini e si disinteressa di interventi che invece sono stati a gran voce declamati prima delle elezioni (le ultime e persino le precedenti!). Abbiamo chiesto chiarezza più volte, sia in commissione che con apposite interrogazioni, ma ancora non abbiamo ottenuto risposte.

Altrettante situazioni emergenziali ci arrivano da segnalazioni al CEP o in Piazzale Sicilia e in altri edifici con case popolari, come in Via Galluzzi dove una signora vive con la madre disabile ultranovantenne in un luogo totalmente insalubre cosparso di muffe al punto da dover tenere chiusa una stanza non più abitabile.

Quella di via Galluzzi è una storia che colpisce per tanti motivi perché qui, invece, un intervento di manutenzione c’è stato nel 2019 ma non ha affatto risolto il problema anzi.

La questione della gestione degli appalti che intervengono sull’edilizia popolare è l’altro tema di oggi.

Nel quartiere di Sant’Ermete si è sfiorata lo scorso autunno la tragedia, con il crollo integrale di un lato della facciata in un edificio dove dopo anni di cantieri i lavori sono stati terminati nel 2022. E ad oggi ancora sono tutte da accertare le responsabilità su un cantiere che ha presentato enormi criticità.

Ugualmente a I Passi la storia paradossale dei condomini di via Belli, consegnati a inizio 2023 e già pieni di problemi. Qui addirittura gli inquilini subiscono la vaghezza delle informazioni di APES che sembrerebbe aver richiesto oggi il pagamento di una somma a ciascuna famiglia come anticipo per la creazione di una sorta di fondo spese per gli interventi di manutenzione che dovranno essere fatti. Una gestione che supera l’inefficienza per sfociare nel paradosso.

Intanto moltissimi soldi sono stati spesi per la ristrutturazione degli alloggi di Porta a Lucca con i fondi del progetto PINQUA. Dalle assemblee che abbiamo organizzato nel quartiere riportiamo il racconto di persone arrabbiatissime perché costrette a traslochi forzosi dai propri alloggi sui quali grava una previsione di spesa di lavori di circa 70 mila euro ad appartamento, per lavori che in tanti casi gli inquilini hanno già fatto negli scorsi anni, magari chiedendo finanziamenti in banca e tutto su autorizzazione di APES.

Crediamo che la dignità della vita passi dalla dignità della condizione abitativa, da sempre lottiamo perché si veda alla casa come un diritto e non come una merce. Non c’è più tempo. Sono pesantissime le responsabilità della Giunta Conti e di Apes: in questo primo anno dai quartieri le persone si stanno muovendo e APES e Comune dovranno dare a tutti i quartieri e alla cittadinanza precise risposte su mancati investimenti e su gestione degli appalti per i lavori nelle case popolari.

In questo contesto, poi, lo ribadiamo ancora una volta, la gestione dell’emergenza deve passare anche da un intervento sul mercato privato. La strada c’è ed è percorribile e si chiama: 1)Agenzia casa; 2) riduzione del canone degli affitti, tassando le grandi proprietà che lasciano volutamente sfitti centinaia di appartamenti per drogare il mercato; quello che manca, evidentemente, è la volontà di portarla avanti.

