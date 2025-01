Pisa e Livorno insieme contro i tagli all’assistenza specialistica nelle scuole superiori: i diritti sono per tutti e tutte ovunque o non sono

Abbiamo da subito preso a cuore la questione emersa all’avvio dell’anno scolastico della mancata erogazione delle ore di assistenza specialistica agli studenti e alle studentesse con disabilità che ne avevano diritto.

Siamo esterrefatti che ad oggi a gennaio le istituzioni preposte – Governo, Regione e Province – ancora non abbiano trovato una soluzione stabile per garantire questo servizio essenziale per il diritto allo studio, in particolare per una fascia di popolazione giovane e che già affronta la quotidianità con uno svantaggio sociale di grande peso.

L’incertezza sul numero di ore ha creato un disagio alle famiglie che si sono dovute organizzare di conseguenza. Ha messo in difficoltà le scuole che, già provate da tagli e carenze di personale, si sono trovate a dover organizzare e riorganizzare più volte i turni di orari in classe, ma anche a cambiare l’abbinamento assistente/assistito che è cruciale per l’efficacia del servizio stesso. Un problema anche per i lavoratori e le lavoratrici che, già precari, non sapevano se avrebbero lavorato o meno.

Nel frattempo sia a Pisa che a Livorno, docenti, assistenti, genitori e studenti si sono organizzati avviando un percorso virtuoso di attivazione, che ha portato ad oggi a mantenere viva l’attenzione sul problema.

Noi siamo e resteremo a fianco di queste vertenze.

Il 30 gennaio saremo presenti al presidio promosso dai docenti, assistenti e genitori e sosterremo nel consiglio comunale di Pisa la mozione di iniziativa popolare che “Impegna il Sindaco e la Giunta a sollecitare urgentemente il Presidente della Regione Toscana e il Governo – a reperire le risorse necessarie” e “avviare un percorso per rendere stabile il finanziamento anche negli anni a venire”. Ci mettiamo in questo senso a disposizione e ci impegniamo a portare una analoga istanza anche nel Consiglio comunale e provinciale di Livorno.

Il 5 febbraio parteciperemo all’assemblea promossa da Unicobas e Usb a Livorno, perché riconosciamo che in questa situazione è necessaria una risposta collettiva, ma soprattutto che tutte le istituzioni coinvolte si assumano ciascuna il proprio pezzo di responsabilità ed operino urgentemente per reperire le risorse necessarie, per garantire i diritti agli studenti e alle studentesse e ai lavoratori e alle lavoratrici coinvolti.

Su questo, come su altri servizi, crediamo che sia fondamentale operare per l’internalizzazione e la stabilizzazione dei lavoratori all’interno delle amministrazioni pubbliche.

Diritti in comune Pisa: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Buongiorno Livorno

Movimento 5 Stelle Livorno

