Pisa: emergenza abitativa

Come prevedibile diventa sempre più esplosiva la situazione dell’emergenza abitativa nella nostra città.

Migliaia di case sfitte, centinaia di alloggi pubblici chiusi perché non si stanziano i soldi per recuperarli, pochissimi alloggi per l’emergenza abitativa, e centinaia di migliaia di euro spesi per l’albergazione. E così sempre più famiglie sono in difficoltà e in situazioni drammatiche.

Raccogliamo la denuncia dell’Unione Inquilini e raccontiamo la storia di una famiglia pisana che è la storia di tante altre famiglie con bambini e bambine che hanno diritto ad una casa ma vivono in condizioni indegne. A Pisa oggi non solo il diritto all’abitare ma anche quello all’infanzia viene calpestato. Già nei prossimi giorni abbiamo in programma delle iniziative per denunciare questa situazione che riguarda centinaia di persone in città sotto sfratto.

Le case ci sono è ora di darle.

Una città in comune

