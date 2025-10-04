Pisa insorge per il popolo palestinese

Uno sciopero generale e generalizzato che rimarrà nella storia della nostra città. Oltre 20.000 persone hanno bloccato le infrastrutture della città per ore e ore come in tutta Italia.

Le minacce e intimidazioni della Premier Meloni, del Ministro Salvini, dell’onorevole Ziello hanno prodotto l’effetto opposto, e un fiume di umanità ha travolto e denunciato ancora una volta le complicità del Governo con il governo terrorista di Israele. L’equipaggio di terra della Global Sumud Flotilla ha urlato con forza la richiesta di liberazione immediata di tutti gli attivisti presi in ostaggio da Israele.

La grandissima manifestazione di oggi conferma infine la siderale distanza tra la città e Palazzo Gambacorti alla luce delle posizioni assunte ieri dalla destra con la mozione a sostegno del Piano Trump.

Da oggi con maggiore forza rilanciamo la lotta per un embargo dal basso nei confronti di Israele a partire dalla rottura di tutti i rapporti del Comune di Pisa diretto ed indiretti con le aziende israeliane.

