Pisa, Italia, Mondo, 8 Marzo 2025: Contro la violenza patriarcale e la guerra, non ci fermeremo.

Anche quest’anno Una città in comune parteciperà alle manifestazioni dell’8 marzo, con delle ragioni se possibile ancora più forti di sempre, perché ci troviamo in un momento in cui le logiche della violenza patriarcale vengono squadernate sfacciatamente e con sempre maggior forza ad ogni livello.

Dopo il 2024, il primo anno in cui in ovunque nel mondo le spese militari sono aumentate, il 2025 si è aperto su scenari ancora più spaventosi. Si va dalla proposta di Trump di deportare da Gaza una popolazione già massacrata con la complicità anche dell’Europa alla volontà dei governi europei di aumentare a dismisura il riarmo e di continuare una guerra che l’Unione avrebbe dovuto cercare di evitare o almeno chiudere con la diplomazia.

In questo quadro sono sempre di più nella nostra vita quotidiana i contesti di precarietà, di distruzione dei servizi pubblici e aumento delle disuguaglianze, di costruzioni securitarie volte a impedire che emergano le storture di un’economia neoliberista in crisi che cancella i diritti e la partecipazione. E dire che nell’immaginario collettivo, l’Unione europea è nata su tre valori fondanti: pace, giustizia sociale, democrazia. E invece sempre di più la pace viene dimenticata, la giustizia sociale cancellata, e l’espressione dell’opinione e la povertà sanzionate. Il DdL sicurezza è in ordine di tempo solo l’ultimo cardine di questo processo nel nostro Paese.

Guerra, eliminazione dei diritti, ordine, controllo, repressione e punizione sono le parole d’ordine di chi governa, e che anche in questa città si vede bene quanto siano forti: dal progetto della nuova base militare, alla inadeguatezza degli interventi quando non alla cancellazione di investimenti per il diritto alla casa e alla salute, alle zone rosse.

La vita delle donne, anche nel nostro territorio, è pesantemente condizionata da tutto questo e continua ad essere limitata, violentata, negata, che si parli di lavoro o di relazioni. Nel 2024, il dato delle donne che hanno contattato gli sportelli del Centro Antiviolenza della Casa della donna è alto, come negli ultimi anni. Nella vita politica istituzionale, in cui opera la nostra lista, le donne hanno dovuto fronteggiare attacchi violentemente maschilisti dal Vicesindaco Latrofa, che abbiamo denunciato e su cui chiediamo che l’Amministrazione comunale intervenga per garantire che il diritto di parola e di partecipazione sia doverosamente garantito.

Lo sciopero dell’8 marzo è uno sciopero per i centri antiviolenza femministi, il diritto alla salute e all’autodeterminazione, l’aborto libero, sicuro e gratuito, il supporto ai percorsi di affermazione di genere, il finanziamento e il supporto a veri percorsi di autonomia e fuoriuscita dalle relazioni violente, l’educazione alla sessualità, alle emozioni e al consenso sin dall’infanzia. E’ uno sciopero per il salario minimo, stipendi dignitosi e contratti adeguati, reddito di autodeterminazione, servizi sociali, diritto alla casa, quartieri vivibili con spazi verdi e di socialità, contro la solitudine e l’emarginazione. Vuole abrogare le leggi criminali sull’immigrazione, rompere gli accordi italo-libici, aprire le frontiere, chiudere i CPR in Italia e in Albania, riconoscere la cittadinanza alle seconde generazioni. Vuole la demilitarizzazione.

Una città in comune vede qui il mondo che vuole contribuire a creare: parteciperemo alle mobilitazioni e alle iniziative costruite dalle donne in città.

una città in comune

Mi piace: Mi piace Caricamento...