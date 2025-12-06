Pisa, mobilità insostenibile. In 4 anni realizzati solo 159 dei 584 nuovi posti bici previsti. Alla stazione appena 82 posti bici

Sono appena 82 i posti bici vicino alla stazione alla fine della ristrutturazione di Piazza della Stazione.

Un numero assolutamente insufficiente come emerso nella risposta dell’assessore Dringoli alla nostra interpellanza discussa ieri in Consiglio comunale a seguito della controversa ordinanza fatta a luglio dal Comune di Pisa, con cui si dispone la rimozione delle bici legate ai pali della segnaletica in zona Stazione anche se non intralciano il pubblico passaggio.

Insomma una situazione totalmente penalizzante per chi usa la bici in città, in cui l’unico ad essere responsabile delle proprie mancanze è invece l’Amministrazione comunale.

Grazie al nostro atto ispettivo sono infatti emerse in maniera evidente i gravi ritardi e la mancanza di stanziamenti della Giunta Conti per garantire la possibilità di posteggiare la propria bicicletta in città in maniera sicura e decorosa.

Sono appena 2920 i posti sicuri in città, di cui solo il 70% con blocco telaio, mentre e gli altri vecchi ed inadeguati.

Ma cosa ancora più grave è che la stessa Amministrazione comunale negli ultimi 4 anni non ha mai raggiunto nè rispettato gli obiettivi che si era data con l’approvazione del Piano della Mobilità (Pums).

Questo slideshow richiede JavaScript.

Infatti dal 2021, data di approvazione del Pums, ad oggi sono stati realizzati appena 159 posti.

L’obiettivo indicato nel Pums è un aumento del 10% ogni 2 anni il che significa 292 l’anno. A fronte dei 584 nuovi posti che il Comune avrebbero dovuto realizzare, e che comunque non sono sufficienti per coprire la domanda di parcheggi per le biciclette, ne sono stati atti solo 159.

È questo un dato evidente quanto eclatante di come questa Giunta non investa sulla mobilità sostenibile, col risultato di costringere i cittadini ad usare la macchina per gli spostamenti cittadini, non fornendo infrastrutture sicure per muoversi in bici.

Queste scelte sono in linea con la visione complessiva – inadeguata per la nostra città – su come ci si deve muovere in città: tutti gli atti della Giunta spingono verso una città a misura di auto: ai pochi e malridotti stalli per la sosta delle biciclette si aggiungono i progetti sui parcheggi in centro, le poche e malfunzionanti piste ciclabili, il sistema “cicloPI” insufficiente e malfunzionante, la nuove rotonda al CNR senza spazio per le biciclette e i pedoni, cosi come nessun accordo con i Comuni vicini per limitare il pendolarismo in auto (anzi, benvenga la Tangenziale Nord Est!) o con sistemi di Car Sharing per disincentivare il possesso dell’auto per chi vive in centro e liberare spazio per godere la città a piedi e renderla più bella e più fruibile da chi veramente a piedi o in bici non può andare.

Tutto questo in una città piccola e pianeggiante dal clima mite.

La nostra proposta, invece di fare nuovi parcheggi e non rimuovere gli ostacoli per chi vuole muoversi in bici o a piedi, è attuare un Piano per la Mobilità Sostenibile che tolga le auto dal centro, con incentivi veri e facilitazioni che rendano l’auto un peso inutile per chi vive e viene in città: i soldi per i nuovi parcheggi e per la Tangenziale vanno destinati a fare stalli sicuri, a potenziare il bike sharing e il trasporto pubblico, e a incentivi per il car sharing, per una città dove lo spazio vada alle persone e non alle auto.

Diritti in Comune (Una città in comune, Rifondazione comunista Pisa)

Mi piace: Mi piace Caricamento...