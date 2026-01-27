Pisa, modifiche alla Giunta: non un rimpasto ma l’inizio della campagna elettorale della destra sulla pelle della cittadinanza

Più che un rimpasto di giunta per governare la città è uno schema per impostare la campagna elettorale del 2028 che Conti inizia subito mettendo pedine e assecondando i peggiori appetiti dei partiti che lo sostengono. L’accentramento a sé di numerose deleghe, che nello scorso luglio con la sostituzione dell’assessora fantasma Mancini al posto di Latrofa si era rafforzato ulteriormente, non ha pienamente funzionamento per l’immagine del sindaco, da qui il primo grosso cambio di passo. Provare a lanciare l’assessora Scarpa, affidando a lei alcune delle sue deleghe più importanti: stadio, progetti PNRR, navigabilità dell’Arno, come esperimento per capire se possa essere effettivamente la candidata della destra nel 2028. Non è un caso che la stessa Scarpa fosse solo qualche giorno fa ad accompagnare il sindaco all’incontro promosso a Coltano dalla Proloco in assenza invece di tutti gli assessori competenti. Insomma Conti e la destra provano sulla pelle della città le grandi manovre elettorali.

In questo quadro sono evidenti alcuni cambi di rotta molto preoccupanti. Conti riconsegna la delega alla sicurezza e alla Polizia Municipale alla Lega attraverso l’assessora Bonanno che aveva avuto questo incarico nel primo mandato Conti con effetti disastrosi. Da qui la netta bocciatura con l’inizio della nuova consiliatura tenendo per sé questa delega. Evidentemente sotto il fuoco amico in particolare della Lega tramite direttamente il parlamentare Ziello e negli ultimi tempi anche di pezzi di Fratelli d’Italia Conti ha deciso che in vista della campagna elettorale del 2028 per tener viva la Lega occorreva dargli questo assessorato importantissimo per potergli fare cavalcare qualcosa per sperare di avere qualche consenso. Il partito di Salvini ha già fatto disastri in città nella gestione della sicurezza e in particolare del corpo della Polizia Municipale e lo scenario, visto anche il quadro nazionale, non potrà che peggiorare.

Tutto questo mentre Fratelli d’Italia è totalmente dilaniata dalla guerra interna tra correnti per far uscire dalla propria area di riferimento il successore di Conti, in competizione con la possibile candidata Scarpa. La sostituzione della assessora Gambini non ha nulla a che fare, infatti, con il modo con cui ha ricoperto le deleghe, ma è il bisogno di Conti di assecondare e soddisfare gli appetiti di una delle correnti nel partito della Meloni, schema già visto con la nomina ad assessora di Virginia Mancini, che come dimostrato in questi mesi non è in alcun modo adeguata a ricoprire questo ruolo. Non è un caso che Francesco Niccolai esca dal gruppo di Fratelli d’Italia come risposta a questa operazione di Palazzo ma resti nella maggioranza. Anche in questo caso l’interesse per la cosa pubblica non è alla base di alcuna delle scelte del sindaco che prova in tutti i modi a tirare le fila tramite anche le nomine nelle società partecipate del proprio sistema di potere.

Lo stesso cambio della assessora Porcaro con il consigliere Sikera, dopo il passaggio di Ciavarella alla Lega, è un ulteriore sintomo di come la creatura di Conti sia allo sbando ed ognuno vada per sé. Con la sostituzione di Porcaro, Conti prova così anche a nascondere il totale fallimento sugli organismi di partecipazione usando l’arma del ripartire da zero.

Nei fatti si tratta di uno spostamento ulteriormente a destra della compagine di Conti sempre più pericolosa perché sempre più debole e frammentata. Questo rimpasto è una operazione di campagna elettorale che rappresenta l’ennesimo passo indietro nella gestione della città, senza alcun legame con l’interesse della cittadinanza. Chiediamo che si faccia subito una discussione in consiglio comunale sul nuovo riassetto della giunta e del consiglio.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

