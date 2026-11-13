Pisa non sarà la portaerei della guerra: dai silenzi del Sindaco Conti ai progetti di cooperazione economico-militare del Governo Meloni

Sulla questione dei due nuovi depositi di esplosivi previsti nel sedime dell’aeroporto militare abbiamo presentato un question time al Sindaco Conti per sapere quali iniziative il Comune intenda intraprendere.

Mentre aspettiamo la risposta crediamo sia utile ritornare sulla risposta che il Sindaco ha dato lo scorso 15 ottobre in Consiglio comunale, sul caso del volo militare kuwaitiano di fine Agosto in cui si è trincerato dietro rimpallo di responsabilità sostenendo di non avere alcuna competenza. Eppure è proprio il Sindaco ad avere la responsabilità della salute e dell’incolumità pubblica dei cittadini nel proprio territorio, proprio per questo quella risposta per noi è stata inaccettabile e speriamo bene che quella che arriverà con il prossimo quesito sia ben diversa.

Di fronte alle nostre domande sulla movimentazione opaca di artiglieria pesante e velivoli stranieri sulla pista del Galilei, il Sindaco ha scelto la via della fuga politica: scaricare ogni responsabilità sul Ministero e sulla 46ª Brigata, fingendo di ignorare il ruolo che il territorio amministrato sta assumendo. Pretendiamo risposte chiare, non spallucce istituzionali di chi volta la testa dall’altra parte mentre la città viene militarizzata.

Noi siamo andati oltre questa approssimazione e noncuranza politica, siamo andati avanti con un’indagine autonoma negli atti parlamentari e istituzionali abbiamo scoperto che quell’aereo atterrato a Pisa la sera del 24 agosto non era un’eccezione, ma la punta visibile di un iceberg gigantesco, che prende forma e spiega bene – insieme alle scorse denunce sugli investimenti militari sull’aeroporto, quale vuole essere secondo il Governo e il Ministero della difesa il ruolo strategico- logistico di Pisa nello scacchiere dei conflitti globali.

Il territorio pisano sta subendo una mutazione imposta dall’alto, diventando il pilastro logistico di una spietata economia di guerra, questo nonostante la città rifiuti palesemente di essere complice.

Le nostre ricerche dimostrano che la coda del Boeing C-17 kuwaitiano atterrato a Pisa il 24 agosto era solo la spia di un accordo di ben altra portata. Pochi giorni dopo, lo Stato italiano ha varato la Legge n. 159 del 1° settembre 2026 di ratifica dell’Accordo di cooperazione per la difesa tra Italia e Kuwait. E basta leggere il testo per capire dove ci troviamo: l’articolo 5 autorizza esplicitamente l’approvvigionamento e lo scambio reciproco di armamenti pesanti, sistemi missilistici e veicoli militari tra i due Stati, sia tramite operazioni dirette che attraverso società private autorizzate.

La relazione illustrativa presentata in Parlamento svela il senso profondo di questa operazione. Il Kuwait è, nei fatti, il primo cliente delle esportazioni militari italiane (con oltre 2,5 miliardi di autorizzazioni nel solo 2025), un mercato in cui giganti come Leonardo S.p.a. vantano interessi strategici ed economici enormi. Parliamo di accordi miliardari a catena come ad esempio il contratto del 25 settembre 2025 per il Supporto Logistico Integrato e l’addestramento della flotta di 28 caccia Eurofighter Typhoon fornito da Leonardo Aviation Services fino al 2029 presso la base Salem Al Sabah oppure Il contratto del 20 maggio 2026 da 320 milioni di euro siglato con Abu Dhabi Ship Building (Gruppo EDGE) per i sistemi di combattimento navale delle nuove unità “Al Dorra” della Marina del Kuwait.

L’accordo intergovernativo si inserisce nella stretta cooperazione strategica tra i Paesi dell’Unione Europea e le monarchie del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG), accelerata dalle crisi internazionali e dalla ridefinizione delle alleanze. Un processo che vede l’Italia in prima fila nell’istituzionalizzare il sostegno militare ed economico a Paesi extra-NATO, come dimostrato dalla catena di intese bilaterali sulla difesa ratificate dal Parlamento negli ultimi anni con Emirati Arabi Uniti (L. n.106 del giugno 2026), Repubblica d’India (L.n.143 del settembre 2025), Repubblica del Ghana (L.n.157 del settembre 2024) e Repubblica del Libano (L.n.63 del maggio 2023).

Tutti i tasselli vanno drammaticamente al loro posto. Il potenziamento dell’aeroporto militare di Pisa — dai 900 milioni di euro regalati senza gara alle multinazionali delle armi (Leonardo, Lockheed Martin, GE Avio) per il supporto dei C-130J a 30.000 euro all’ora di volo, fino alla gestione del personale e dei reparti d’élite — non è casuale.

!

Questa operazione rientra perfettamente nella strategia della Military Mobility dell’Unione Europea e nel maxi-piano di riarmo continentale (ReArm Europe / Readiness 2030), con un focus ossessivo sulla strategicità della difesa e dell’attacco aereo. Pisa viene assume il ruolo di una centrale retrovia logistica, polveriera d’Europa e piattaforma commerciale per i colossi d’armamento. Non a caso a due passi da Camp Darby, il più grosso deposito di armamenti degli Stati Uniti in Europa.

Ricordiamo che a febbraio e marzo 2026 la base di Ali Al-Salem in Kuwait, dove opera il contingente della Task Force Air dell’Aeronautica Militare Italiana, è stata oggetto di diversi attacchi tramite missili e droni iraniani e non vogliamo che Pisa venga inserita in una lista di obiettivi in caso di escalation della guerra mondiale a pezzi. Noi rifiutiamo questa logica di morte. Non saremo complici della trasformazione della nostra città in una piattaforma di proiezione bellica. Ma non basta disvelare il disegno economico militare che viene fatto sulla nostra pelle e sul nostro territorio. Contro la retorica del riarmo e dei miliardi bruciati per la guerra, rivendichiamo un’altra idea di sicurezza e futuro: vogliamo investire in cooperazione internazionale, capacità civile di peacebuilding e prevenzione dei conflitti, perché la vera difesa può e deve essere solo civile, non armata e nonviolenta.

Pisa merita di essere una città di pace, non la stazione d’appalto dei conflitti globali.

Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista Pisa)

Mi piace: Mi piace Caricamento...