Pisa per la Palestina: il nostro intervento in consiglio comunale a sostegno della mozione di iniziativa popolare per fermare il genocidio del popolo palestinese da parte di Israele

A Gaza è in corso un genocidio e cosi va chiamato: è un genocidio che sta avvenendo sotto gli occhi di tutto il mondo e con la piena complicità del nostro governo. E’ il genocidio del popolo palestinese per mano del governo israeliano, che dalla sua fondazione nel 1948 porta avanti una politica di espansione territoriale, occupazione, colonizzazione e apartheid contro i palestinesi, e che affonda le sue radici nella storia del sionismo, del nazionalismo e del colonialismo occidentale in Medio Oriente ed è stata accompagnata dall’espulsione forzata di più di 700.000 palestinesi dalle loro terre storiche, dalla negazione del diritto al ritorno in Palestina di questi e dei loro eredi e dalla mancata nascita di uno Stato palestinese.

Un governo, quello israeliano, che con le sue politiche criminali rappresenta una minaccia per la sopravvivenza stessa del popolo palestinese, per il Medio Oriente e per l’umanità intera, come dimostrano gli attacchi all’Iran e agli altri paesi della Regione.

Come ha ripetuto più volte Ali Rashid, compagno e fratello palestinese che vogliamo ricordare oggi e da cui abbiamo imparato tanto della lotta e della dignità del popolo palestinese: “La distruzione di Gaza interroga l’umanità”.

La Striscia è completamente distrutta, ci sono solo macerie. Si muore sotto le bombe, ma si muore anche di fame, di sete, di malattie, di disperazione. Crollano case, scuole, luoghi di culto, ospedali, le incubatrici si spengono per i black-out, e sono i bambini le vittime prescelte: uccisi, mutilati, feriti, resi orfani: come dice chiaramente la sigla WCNSF (“Wounded child, no surviving family”) attaccata al polso di molti di loro. A oltre un mese dall’introduzione del sistema militarizzato di distribuzione degli aiuti, Israele continua a usare la fame delle persone civili come arma di sterminio del popolo palestinese, imponendo deliberatamente condizioni di vita finalizzate alla sua distruzione fisica.

“Ma come si fa a raccontare – scrive Alì – il dolore e alla disperazione che durano così a lungo? Come si fa a raccontare la morte per fame o per sete o la mancanza di un posto in cui curarsi? Come si fa a raccontare la solitudine di un popolo che sprofonda nella morte sotto gli occhi di tutti? Sono immagini spaventose che gelano il sangue, annebbiano la mente, frantumano l’anima, polverizzano i sensi e fanno soccombere le parole”.

E il tema delle parole e del racconto contro la propaganda israeliana ed occidentale è cruciale. E come sempre il genocidio nella storia si prova a nascondere e non è un caso che tra le altre vittime del genocidio dei palestinesi ci siano la stampa e la libertà di informazione. Negli scorsi giorni l’ordine dei giornalisti ha approvato per acclamazione questo ordine del giorno:

“In un anno e mezzo di guerra le operazioni israeliane a Gaza hanno causato la morte di oltre 200 giornalisti palestinesi. Si tratta di un massacro senza precedenti nella storia della nostra professione, come dimostrato da un recente studio dell’americana Brown University. Almeno 40 di questi colleghi sono stati uccisi con in mano una penna, un microfono, una fotocamera e indossando il giubbotto con la scritta “press“.

L’esercito israeliano sta cercando di imporre un blackout mediatico a Gaza, mettendo a tacere i testimoni dei crimini di guerra commessi dalle sue truppe, atti denunciati anche da ong internazionali e da organismi delle Nazioni Unite. Il tentativo di ostacolare la libera informazione è evidente anche dal rifiuto del governo israeliano di consentire alla stampa straniera di entrare nella Striscia di Gaza. Come organo di rappresentanza delle giornaliste e dei giornalisti è nostro dovere non restare indifferenti e denunciare tutto questo. È nostro dovere testimoniare solidarietà alle colleghe e ai colleghi palestinesi, dando un sostegno anche pratico, nelle forme che saranno possibili, senza stancarci di rivendicare il diritto di entrare nella Striscia. Questo è necessario sia per poter vedere con i nostri occhi, sia per proteggere, attraverso la presenza di media stranieri, le giornaliste e i giornalisti palestinesi che stanno mostrando un grande coraggio inviandoci le immagini e le testimonianze della drammatica tragedia che si sta consumando a Gaza. Chiediamo pertanto alle istituzioni italiane e alla politica tutta di farsi promotrici, negli organi preposti, di ogni tipo di pressione, condizionamento e sollecitazione, affinché vengano rispettatati il diritto internazionale e la libertà di stampa nei territori occupati da Israele”.

Il tema che oggi viene quindi posto è: cosa ciascuno e ciascuna di noi può e deve fare per fermare il genocidio e le politiche di Israele, individualmente, collettivamente, e a livello istituzionale per opporsi alla complicità del Governo Italiano e per chiedere invece di: 1) sospendere le autorizzazioni di vendita di armi ad Israele; 2) sospendere l’importazione di armamenti; 3) imporre sanzioni contro Israele; 4) dare attuazione ai mandati di arresto emessi dalla Corte Penale internazionale.

Infatti ormai è chiaro anche ai muri: Israele è uno “stato canaglia” che agisce impunito e si permette di violare qualsiasi legge internazionale con il sostegno e la complicità dei paesi europei e degli Stati Uniti, come la “Convenzione per la punizione e la prevenzione del genocidio” del 1948, nata proprio per non ripetere il dramma dell’Olocausto.

Nel gennaio 2024 la Corte di Giustizia Internazionale ha condannato Israele – ma anche gli altri Stati con cui Israele tiene relazioni – a prendere ogni misura per la prevenzione del genocidio, cosa che evidentemente né Israele né l’Italia stanno facendo.

L’Italia deve quindi rompere ogni rapporto istituzionale e commerciale con Israele, a partire dalle forniture militari. Ma se non lo fa il Governo, il cui Ministro degli Esteri tiene un comportamento a dir poco imbarazzante nella sua irrilevanza, ognuna delle altre istituzioni pubbliche deve fare la sua parte: anche i Comuni, che possono usare la leva del boicottaggio istituzionale e commerciale come mezzo di pressione, e quindi anche il Comune di Pisa.

Un primo passo è quello di avere chiare le relazioni in essere con lo Stato di Israele e con chi è complice in qualsiasi modo il suo agire. Come indica il movimento BDS (“Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni”) “quando si tratta di aziende israeliane, non essere complici significa non essere coinvolti nell’occupazione militare, nell’apartheid o nel colonialismo d’insediamento di Israele e riconoscere pubblicamente i diritti dei palestinesi ai sensi del diritto internazionale, in primo luogo il diritto al ritorno dei rifugiati in conformità con la risoluzione 194 delle Nazioni Unite. Per quanto ne sappiamo, non esistono aziende israeliane che soddisfino queste condizioni”.

La campagna BDS da anni chiede a tutti, singoli e istituzioni, di unirsi in un impegno collettivo per isolare Israele e denunciare l’occupazione e le operazioni militari illegali in Palestina (https://bdsitalia.org/). Il boicottaggio è un’arma potente perché tocca sul vivo gli interessi economici. Ma dobbiamo essere in tanti ad attuarlo.

Per questi motivi noi condividiamo pienamente la mozione popolare di Pisa per la Palestina, che pone il boicottaggio come forma di azione diretta per fare pressione sui governi. Infatti il boicottaggio è uno dei mezzi storicamente più efficaci per contrastare regimi criminali.

Che il supporto delle imprese nel sostenere le politiche genocidiarie di Israele sia un nodo nevralgico è confermato anche nell’ultimo rapporto della Relatrice speciale dell’ ONU per i Territori Occupati Francesca Albanese sulle complicità delle imprese Israeliane o che hanno rapporti con Israele, la quale – non a caso – è oggetto sistematico di attacchi da parte di Israele e degli Usa a cui va tutta la nostra solidarietà. La conclusione di questo report è che esiste un’economia che si fonda sul colonialismo israeliano e che gli permette di esistere, e che da ottobre 2023 si è trasformata senza soluzione di continuità in una economia del genocidio: il genocidio ha una grossa convenienza economica. Nel report viene infatti sviluppata un’analisi per tipologie di aziende e anche per tipologia di azione (quelle che sostengono la deportazione dei palestinesi, quelle che sostengono la costruzione di insediamenti israeliani, ecc). Il punto è che il sostegno alle infrastrutture civili israeliane non è scindibile dal sostegno al genocidio, dal momento che gran parte delle infrastrutture israeliane è utilizzata per quello. Questo report conferma le richieste della mozione sull’utilità del boicottaggio delle aziende israeliane come il minimo da cui partire, visto che il vero punto sarebbe quello di occuparsi dei settori economici di cui la nostra economia è parte integrante.

E’ quindi dovere delle istituzioni interrompere i rapporti economici con Israele, come stanno facendo tanti comuni in Italia, tra cui Sesto Fiorentino, al cui Sindaco va la nostra solidarietà per la decisione di interrompere i rapporti delle farmacie comunali con le aziende farmaceutiche israeliane.

Per questo chiediamo al Comune di Pisa e a Farmacie Comunali di fare lo stesso. Infatti, le parziali risposte alla nostra interrogazione a riguardo ci confermano che anche il Comune di Pisa ha rapporti diretti con l’economia israeliana tramite le sue partecipate, e in particolare Farmacie Comunali, testimoniando l’urgenza delle azioni indicate nel dispositivo della mozione.

Chiediamo anche a tutte le componenti della società civile di fare pressione per ottenere boicottaggi, disinvestimenti, sanzioni. Ma la società si sta muovendo contro Israele e contro la guerra.

Ad esempio, sono di questi giorni due appelli di più 300 ricercatori e ricercatrici del CNR, il più grande ente di ricerca italiano, che partendo dall’art. 11 della nostra Costituzione chiedono l’immediata sospensione cautelare delle collaborazioni scientifiche e tecnologiche con le istituzioni accademiche e di ricerca israeliane, e l’obiezione di coscienza alla ricerca militare come opposizione a ogni forma di collaborazione agli attuali “piani di riarmo o in qualunque modo contigui a chi ricorra all’esercizio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

Ma quando alziamo la nostra voce per chiedere di adottare tutte le misure possibili di fermare la mano genocidia di Israele, come prevedibile scattano le accuse di antisemitismo.

Non ci sorprende, perché la campagna di disinformazione attuata da Israele e dalle varie lobby che ne difendono gli interessi sono state martellanti, anche se ormai sono pochi quelli che ci cascano ancora in buonafede.

Rigettiamo l’uso strumentale dell’accusa di “antisemitismo” quando questa viene mossa per mettere a tacere chi si oppone ai terribili crimini di guerra che Israele sta compiendo in Palestina. La maschera di Israele come “difensore della comunità ebraica nel mondo contro ogni antisemitismo” è ormai calata da un pezzo e quello che rimane è soltanto la parte più feroce di un progetto di insediamento coloniale e pulizia etnica che è sfociato nel genocidio della popolazione palestinese, progetto che è talmente ben connesso nel tessuto sociale ed economico da rendere ormai difficile separare le responsabilità delle pratiche illegali ai danni della popolazione palestinesi nei Territori Occupati da chiunque opera – a livello sociale, politico ed economico – in Israele e per Israele.

Ribadiamo quindi che Israele – il suo governo e il suo esercito – deve essere fermato, e che se non ci pensano i governi, dobbiamo pensarci noi. La lista degli orribili crimini di guerra e contro l’umanità è ormai troppo lunga, come troppo lungo è il tempo passato dal 1948 senza la realizzazione dell’autodeterminazione del popolo palestinese, e come infinita è ormai quella delle vittime dell’occupazione e dei crimini perpetrati in tutta la Palestina e del genocidio a Gaza.

Come si faccia ancora a tentare di delegittimare chi vi oppone, desta solo sgomento e vergogna.

Il voto di oggi è quindi uno spartiacque tra chi si oppone al genocidio e chi è complice.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

