PISA SCOTTO FESTIVAL: la Presidente del Teatro di Pisa non fornisce la documentazione.

Due settimane fa abbiamo richiesto alla Presidente della Fondazione Teatro di Pisa tutti gli atti con i quali sono stati selezioni la direttrice artistica Francesca Petrucci, e il direttore di produzione Massimo Balzi per il Pisa Scotto Festival (tenuto conto che sul sito della Fondazione non sembra esserci nessun atto sulla procedura di selezione e sull’affidamento dell’incarico), e il compenso dato a Vittorio Sgarbi per la sua lectio magistralis all’interno della rassegna.

Ad oggi questa documentazione non ci è stata fornita, e abbiamo quindi inviato un sollecito alla Presidente Tangheroni a fornirci il materiale richiesto, così come prevedono le normative sulla trasparenza e sul diritto all’accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali per un ente a partecipazione comunale.

Purtroppo non è la prima volta che riscontriamo una notevole difficoltà nell’ottenere gli atti richiesti dalla Presidente Tangheroni. Nella passata consiliatura abbiamo addirittura dovuto richiedere l’intervento del Segretario Generale del Comune di Pisa, per vedere rispettato il nostro diritto di consiglieri comunali di avere accesso ai documenti richiesti.

Invitiamo quindi ancora una volta la Presidente a consegnare tutti gli atti senza indugio e al contempo chiediamo che la Fondazione Teatro aggiorni la sezione “amministrazione trasparente” su tutti gli affidamenti ed incarichi che vengono effettuati, così come previsto dalla normativa.

Ciccio Auletta consigliere comunale Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

