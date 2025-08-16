Pisa strategica per i Lanci “umanitari”: operazione di propaganda funzionale a coprire il genocidio del popolo palestinese

È insopportabile politicamente ed eticamente l’operazione di mistificazione che il Governo Meloni sta facendo sul genocidio del popolo palestinese da parte di Israele, essendone pienamente complice, attraverso la retorica del lancio di “aiuti umanitari” che in questi giorni vede protagonista l’Aeronautica Militare con i lanci degli aiuti dai C-130 della 46^ brigata aerea di Pisa.

La nostra città è oggi al centro di questa operazione propagandistica da parte di un Governo che continua a tenere relazioni diplomatiche, commerciali, finanziarie, acquistando e vendendo armi al Governo Israeliano, opponendosi a qualsiasi forma di sanzione di fronte a chi sta compiendo una vera e propria pulizia etnica a Gaza e non rispettando la sentenza della Corte di Giustizia Internazionale che chiede a Israele e ai Paesi firmatari della Convenzione sulla Prevenzione e Punizione del Genocidio, per l’appunto, di prevenirlo.

D’altronde lo stesso Netanyahu ha spiegato come il piano di occupazione militare e deportazione da Gaza City preveda pure “la creazione di corridoi sicuri per la distribuzione degli aiuti umanitari, l’aumento del numero di punti di distribuzione sicuri gestiti dai contractor militari-privati USA-Israele e un maggior numero di lanci aerei da parte delle forze israeliane e di altri partner”.

E il nostro paese, schierato con USA ed Israele, diventa un pezzo importante di questa strategia attraverso l’aeroporto militare pisano, senza invece muovere un dito contro i crimini di guerra che l’esercito israeliano sta compiendo, e senza sostenere realmente il popolo palestinese attraverso l’ unica operazione veramente efficace, e cioè l’apertura di valichi ai camion che trasportano viveri e medicinali e la fine del blocco navale israeliano nelle acque palestinesi.

Invece, attraverso l’operato della 46a Aerobrigata, si compie l’ennesima vergogna del nostro paese all’estero, altro che orgoglio, come ripete il gruppo di Fratelli d’italia di Pisa, ormai stabilmente con moschetto ed elmetto in mano: con tanto di riprese del lancio degli aiuti degni dell’istituto Luce, come se i palestinesi fossero bestie a cui lanciare qualche scatoletta pronte ad essere poi bersaglio dei fucili e dei missili israeliani.

Anche da un punto di vista quantitativo i lanci di aiuti sono assolutamente irrisori, a costi economici elevatissimi, a conferma, qualora ce ne fosse bisogno, che si tratta solo di un tassello di una campagna mediatica per provare ad occultare le responsabilità italiane nel genocidio in corso.

l’Italia può e deve invece intervenire per fermare la mano assassina e il piano genocida di Israele: con le sanzioni, con il blocco di tutti i rapporti di cooperazione commerciali, tecnologici, scientifici, e soprattutto militari, attraverso le pressioni diplomatiche, fino a minacciare l’invio della Marina Militare per porre fine all’assedio di Gaza.

Invece, niente di tutto questo. Si fa solo propaganda, tanto che a fronte di più di 60.000 morti confermati, di tutti gli ospedali di Gaza distrutti, di centinaia di migliaia di bambini feriti, traumatizzati, orfani, hanno il coraggio di vantarsi per aver trasportato alcuni feriti bisognosi di cure invece di aver impedito a Israele di bombardarli.

Ancora una volta vogliamo ribadire che la nostra città non è e non sarà mai complice delle menzogne del governo e del genocidio dei palestinesi e denunciamo con forza il ruolo strategico della 46a aerobrigata e dell’aeroporto militare di Pisa in questa operazione di copertura dei crimini di guerra e del genocidio.

Né ieri, né oggi, né mai: non in nostro nome.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...