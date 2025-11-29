Pista di Peretola: la nostra mozione attaccata dall’Unione degli industriali. Interessi pubblici contro interessi privati: uno scontro durissimo

Puntuale come un orologio svizzero. Dopo 24 ore dall’approvazione della nostra mozione in consiglio comunale, con la quale il Comune di Pisa ha ribadito la propria contrarietà alla realizzazione della nuova pista di Peretola, impegnando il sindaco a convocare una riunione con i soci pubblici per condividere e portare questa posizione nel Cda e nell’assemblea dei soci di Toscana Aeroporti e ad unirsi al ricorso al Tar che alcuni Comuni della piana fiorentina faranno contro il decreto di VIA, ecco che arriva l’attacco dell’Unione Industriali di Pisa contro il nostro documento.

Questa volta non è la società guidata da Carrai a muoversi in prima persona, ma la prima mossa viene fatta dagli interessi forti dell’imprenditoria pisana con la propria associazione, guidata da Andrea Madonna (che ricopre numerosi incarichi, tra cui dal 2021 quello di vicepresidente del Cda di Toscana Aeroporti Costruzioni Srl) e che annovera tra i vicepresidenti Stefano Bottai (Toscana Aeroporti) e Giancarlo Milianti (Gruppo Piaggio).

Ancora una volta si antepongono gli interessi privati delle imprese che si rappresentano alla tutela del territorio, dell’ambiente e della salute della cittadinanza, provando anche ad agitare il ricatto occupazionale contro chi si oppone a una grande opera devastante come quella di Peretola. È proprio il modello di sviluppo e di mobilità che ancora una volta rilancia l’Unione degli Industriali ad essere insostenibile economicamente, socialmente e ambientalmente.

Nella lotta che da anni portiamo avanti contro questo progetto, con associazioni, movimenti e comitati, non c’è nulla di campanilistico; anzi, essa si fonda su un’idea di cooperazione dei territori contro quel modello competitivo richiamato dall’associazione degli industriali, che aumenta solo diseguaglianze, precarietà e sfruttamento delle risorse ambientali.

Arriva subito così il soccorso dell’Unione Industriali, che con chiarezza difende il masterplan di Toscana Aeroporti. Noi ribadiamo, come ha fatto il consiglio comunale di Pisa con la nostra mozione, che da quel piano va stracciato il progetto della pista, per il quale peraltro gli unici finanziamenti esistenti sono 140 milioni di euro pubblici stanziati con lo Sblocca Italia dal governo Renzi.

Questo ennesimo intervento a gamba tesa mostra ancora una volta che siamo di fronte a uno scontro durissimo tra interessi privati e interessi pubblici, e non arretreremo mai a difesa di questi ultimi.

