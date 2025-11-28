Pista di Peretola: NO AL PROGETTO, SÍ AL RICORSO. Il consiglio comunale di Pisa approva all’unanimità la mozione di Diritti in Comune

Diritti in Comune esprime grande soddisfazione per l’approvazione all’unanimità nella seduta odierna da parte del Consiglio comunale di Pisa della mozione – presentata dal nostro gruppo nel marzo 2024 – con cui si esprime la propria assoluta contrarietà al progetto della nuova pista di Peretola e si impegna il Sindaco ad unirsi al ricorso al TAR annunciato da altri Comuni toscani contro il Decreto di VIA pubblicato nelle scorse settimane.

Dopo mesi nei quali la discussione era stata bloccata, siamo riusciti a riportare in aula il tema e a ottenere un voto chiaro, condiviso e inequivocabile.

Il Consiglio comunale ha infatti espresso la propria assoluta contrarietà alla realizzazione della pista di Peretola e ha impegnato il sindaco a una serie di azioni concrete e immediate.

Convocare una riunione dei soci pubblici di Toscana Aeroporti affinché questa posizione sia portata in forma condivisa nel Consiglio di Amministrazione tramite i rappresentanti pubblici, sia nell’assemblea dei soci, per chiedere l’eliminazione del progetto della nuova pista dal Masterplan. Una scelta indispensabile per difendere l’interesse pubblico che per noi corrisponde nella tutela dell’ambiente, del territorio e dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.

Aprire un confronto istituzionale con Ministero, Regione e Comuni interessati per rafforzare i collegamenti ferroviari tra Firenze e l’aeroporto “Galilei”, chiedendo che le risorse pubbliche previste per Peretola siano finalmente destinate al potenziamento urgente della linea Pisa–Firenze e dei collegamenti tra la costa e il resto della Toscana.

Dare mandarl gli uffici competenti di valutare i presupposti giuridici per unirsi al ricorso al Tar annunciato da altri comuni della piana fiorentina.

Il Consiglio comunale ha inoltre disposto che il documento approvato venga inviato al Presidente della Regione Toscana, alla Giunta e ai gruppi consiliari regionali, a tutti i soci pubblici e al Presidente di Toscana Aeroporti.

Questa mozione rappresenta un passo decisivo nella battaglia per un modello di sviluppo aeroportuale equilibrato, sostenibile e realmente utile alla Toscana.

Diritti in comune incalzerà ora l’amministrazione per dare seguito a questo mandato contro il progetto speculativo della nuova pista a Peretola e proseguirà la mobilitazione con associazioni, movimenti, e comitati con cui da sempre ci opponiamo a questo progetto.

Diritti in comune (una città in comune, rifondazione comunista)

