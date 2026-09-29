POC – LA FASE 2: Osservazioni, democrazia, conflitto, partecipazione

PERCORSI E IDEE PER CANCELLARE IL PIANO OPERATIVO COMUNALE DEL CEMENTO

ASSEMBLEA PUBBLICA – Mercoledì 7 ottobre – ore 20:45 -Circolo ARCI Pisanova (Via Vittorio Frascani, Pisa)

In questi mesi, in tutta la città, si è sviluppata un’importante mobilitazione contro il Piano Operativo Comunale della Giunta Conti: un disegno urbano imperniato su cemento, consumo di suolo e speculazione, che asseconda i grandi interessi privati e aggrava la crisi sociale, economica e ambientale di Pisa.

La risposta della cittadinanza è stata straordinaria, con ben 773 osservazioni depositate per rimettere al centro i beni comuni, la salute, la tutela del verde e la dimensione pubblica. A questa mobilitazione collettiva abbiamo dato il nostro contributo attivo attraverso i POC Cafè e la prospettiva dell’inchiesta Pisa Depredata. Nessuna osservazione è “ridondante” — come vorrebbe far credere il Sindaco Conti per liquidare sbrigativamente il lavoro della cittadinanza —, ma ciascuna ha la piena dignità di essere analizzata e discussa.

Non accetteremo alcuna contingentazione dei tempi, come già avvenuto nella fase istruttoria: la democrazia richiede il tempo necessario e non può essere compressa o sacrificata per correre verso l’approvazione. Vogliamo capire come la Giunta possa sostenere che il POC — un piano che andrebbe invece semplicemente azzerato — sarà approvato «nella sua struttura» , ignorando di fatto i pesantissimi rilievi tecnici ed ambientali giunti dalla Regione e dall’ASL, a cui l’amministrazione Comunale non ha ancora fornito risposte credibili.

Di fronte a chi vuole blindare la discussione in Prima Commissione e cancellare la partecipazione, occorre organizzarsi.

Per questo invitiamo tutte le persone, i comitati e le realtà che hanno presentato osservazioni al piano, e sentono come noi l’esigenza di incontrarsi e dialogare, a partecipare all’assemblea pubblica. Sarà l’occasione per unire le forze, creare un raccordo stretto tra il lavoro istituzionale e la mobilitazione in città, e costruire insieme questa nuova fase di lotta.

Si tratta di una grande questione di democrazia, salute e futuro! vi aspettiamo mercoledì 7 ottobre dalle ore 20:45 al circolo Arci Pisanova a Pisa, in via Frascani.

Una città in comune e Rifondazione Comunista Pisa

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