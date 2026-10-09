POC: la mobilitazione continua

Mercoledì, nonostante la pioggia battente, ci siamo trovati con tante realtà, comitati, partiti, ma anche singoli cittadini e cittadine.

Obiettivo: costruire una strategia comune per fermare questo POC del cemento e della speculazione.

Ci siamo salutati con alcune parole d’ordine:

TRASPARENZA

Sappiamo che il Comune ha ricevuto pesanti osservazioni da Regione e ASL, che riguardano aspetti sostanziali del POC, che dovrebbe essere cambiato radicalmente.

Chiediamo chiarezza su come il Comune ha implementato le osservazioni della Regione, della ASL e degli altri enti e di come il POC sia stato modificato di conseguenza.

PARTECIPAZIONE

La Giunta Conti vuole comprimere al massimo i tempi della discussione e tratta le osservazioni della cittadinanza come se fossero un’operazione di ostruzionismo.

Chiediamo che siano rese pubbliche per tempo le date in cui le singole osservazioni saranno discusse pubblicamente nella Commissione urbanistica.

Un passaggio essenziale per garantire la partecipazione, permettendo concretamente a associazioni, comitati, singoli cittadini e cittadine di organizzarsi per seguire la discussione sulle osservazioni che hanno presentato.

MOBILITAZIONE

il POC inciderà concretamente sulla vita delle persone: sempre meno spazi verdi, operazioni che fanno alzare i prezzi degli affitti, nessuna previsione di case popolari.

È necessaria una mobilitazione diffusa in città, un lavoro di informazione e di racconto concreto quartiere per quartiere.

Se la città si muove, le cose cambiano. Se le vertenze e i percorsi si connettono, la mobilitazione si rafforza.

Il prossimo passo la cucitura tra i quartieri attraverso la Critical Poc del 17 ottobre.

Con questi obiettivi in mente, continua il percorso collettivo che ha portato a quasi 800 osservazioni. Perché sappiamo che un’altra città è possibile.

Diritti in Comune (Una città in comune, Rifondazione Comunista)

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