Polizia Municipale: il Sindaco procede ad una nomina temporanea e continua a non fare chiarezza. Ziello intanto non risponde sulla sua “promozione” della nomina di Migliorini

Dopo la revoca al Dottor Migliorini dell’incarico di Comandante della Polizia Municipale per motivi di illegittimità, che il sindaco Conti si guarda bene dal chiarire con un atteggiamento reticente, lo stesso primo cittadino, a seguito di questo pasticcio (dovuto in primo luogo alle modifiche approvate dalla maggioranza di centrodestra al Regolamento della Polizia Municipale), nella giornata di ieri ha nominato temporaneamente a decorrere dal 20 dicembre, la dottoressa Lensi con le funzioni vicarie di Comandante.

La dottoressa Lensi aveva partecipato alla selezione per l’incarico di Elevata Qualificazione insieme al Dottor Migliorini e al comandante uscente, Albero Messerini che fino al giugno del 2023 aveva ricoperto il ruolo di Dirigente della Polizia Municipale. In tale selezione Messerini però precede nella graduatoria la Dott.ssa Lensi. (Determina. n. 2015 del 4/12/2023). E’ dunque incomprensibile il criterio con il quale il Sindaco nomina la dottoressa Lensi, vista la graduatoria esistente.

Ma non solo. Accade anche che dopo la revoca di Migliorini il Sindaco anziché avvalersi di uno dei due vice comandanti (Messerini e Lensi) abbia deciso di ricorrere a questo punto per la nomina del Comandante a una procedura esterna. Per quale ragione Conti ha scelto questa strada? Lensi e Messerini non rispondono ai “desideri” dei partiti della maggioranza, per usare una espressione cara alla Lega? Ancora una volta il Sindaco è reticente e non dà alcuna spiegazione politica.

In tutta questa vicenda a regnare sono i silenzi del primo cittadino e della sua maggioranza con l’effetto di lasciare allo sbando il corpo della Polizia Municipale, quindi un servizio essenziale per la comunità cittadina.

Come mai la Lega e l’onorevole Ziello che “avevano promosso” la nomina di Migliorini oggi tacciono? Chiediamo nuovamente all’onorevole Ziello chiarimenti in merito alle sue dichiarazioni sulla sua “promozione” della nomina di Migliorini. Attendiamo ancora una volta delle risposte.

Da parte nostra abbiamo chiesto un argomento urgente in Prima Commissione di Controllo e Garanzia su tutta questa vicenda.

Ciccio Auletta – consigliere comunale Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

