Polizia Municipale: nuovo cambio del Comandante. La gestione Conti sempre più fallimentare

Si annuncia l’ennesimo cambio ai vertici della Polizia Municipale dopo neanche un anno e mezzo dalla nomina del dottor Cappellini come comandante della PM e lo scandalo del “caso Migliorini” e l’insabbiamento da parte della maggioranza del lavoro da noi portato avanti in Prima Commissione di Controllo e Garanzia al riguardo.

La cosa era nell’aria già da tempo ma l’ufficializzazione che Cappellini, nominato a marzo 2024, lascerà definitivamente Pisa è confermata dalla pubblicazione del nuovo avviso di selezione per il sostituto: il comandante Cappellini cesserà di prestare servizio presso il Comune di Pisa il prossimo 30 settembre, mentre il termine per presentare le domande è fissato per il prossimo 12 agosto.

Il Sindaco dovrebbe chiarire alla città come sia possibile che la sua Amministrazione non riesca a garantire una gestione duratura della direzione della Polizia Municipale. Ma non solo. È urgente che si faccia un bilancio della riorganizzazione della stessa PM approvata dalla maggioranza con la modifica del relativo regolamento. Con tale atto, il Sindaco si è autoassegnato qualsiasi potere, istituendo una nuova tipologia d’ufficio da lui dipendente: la figura del Dirigente della Polizia Municipale, direzione con il maggior numero di dipendenti, è stata infatti sostituita con un Funzionario di Elevata Qualificazione costituendo così, come si legge all’articolo 2, un “Ufficio Autonomo di Rilevante Complessità posto alle dirette dipendenze del Sindaco che interagisce con tutte le altre Direzioni”. In questo modo è stata negata la precedente autonomia della Direzione, fondamentale per un funzionamento democratico della macchina comunale.

Da ricordare che, a seguito di questa modifica regolamentare, le figure del Comandante, Vicecomandante e Ufficiali nel nuovo regolamento hanno tutti la posizione di Elevata Qualificazione. Un evidente declassamento della Dirigenza che la delibera di approvazione della Macrostruttura motiva in base al principio dell’economicità. Economicità valutata, evidentemente, solo in base al minor importo degli stipendi, senza considerare l’efficacia della struttura così modificata.

I limiti di questa modifica dal punto di vista amministrativo e gestionale sono sotto gli occhi di tutti e la cosa è ancor più grave visto che coinvolge un settore così delicato come quello della Polizia Municipale. Non è un caso che questa proposta di modifica della macrostruttura non sia stata condivisa né discussa prima con la Rsu e con le organizzazioni sindacali, totalmente ignorate dalla giunta Conti.

Chiediamo che il bando sia ritirato, che si apra un confronto dentro le commissioni consiliari, con il personale e i sindacati, sulla modifica del regolamento già introdotta, rivalutando la riorganizzazione della macrostruttura.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

