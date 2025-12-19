Porta a Mare e Riglione–Oratoio: stanziamenti per nuove centraline per la qualità dell’aria grazie al nostro emendamento

È stato appena approvato all’unanimità il nostro emendamento per stanziare, nel 2026, le risorse necessarie all’installazione di nuove centraline per il controllo della qualità dell’aria, in accordo con ARPAT, a partire dai quartieri di Porta a Mare e Riglione–Oratoio.

Si tratta di un risultato importantissimo, atteso da anni dalle cittadine e dai cittadini di questi quartieri, soprattutto dopo che la Regione ha dismesso le centraline che in precedenza erano attive. A fronte delle sette centraline di monitoraggio operative fino al 2007, oggi a Pisa ne restano soltanto due: quella di via del Borghetto e quella dei Passi.

Eppure, conoscere meglio e monitorare ciò che respiriamo costituisce una base essenziale di dati per poter intervenire sul traffico veicolare, sulle attività produttive e sugli altri fattori di inquinamento, e per garantire concretamente agli abitanti di Pisa aria pulita e, quindi, tutela della salute.

Nel bilancio preventivo, come avevamo denunciato, non era stato stanziato neppure un euro per il controllo della qualità dell’aria e dell’inquinamento. Grazie alla mobilitazione portata avanti in questi anni, otteniamo oggi un primo, significativo passo verso un’inversione di tendenza.

Solo su basi conoscitive accurate è infatti possibile sviluppare strumenti e politiche efficaci per la tutela della salute della popolazione, come richiesto anche dai comitati di quartiere, dalle associazioni ambientaliste e da singole cittadine e cittadini che chiedono di essere correttamente informati sulle condizioni della qualità dell’aria che respiriamo.

È necessario investire maggiori risorse per disporre di un quadro conoscitivo dettagliato della qualità dell’aria in città, sulla base del quale ripensare complessivamente le politiche della mobilità.

