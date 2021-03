Porto di Marina: Chiusa la passeggiata al molo nord. Vogliamo chiarimenti sul perché si impedisce la fruizione di un’area pubblica

Nelle scorse settimane abbiamo ricevute diverse proteste da parte di cittadine e cittadini riguardo al fatto che la passeggiata posta sul molo nord del porto di Marina di Pisa era stata chiusa con una cancellata dalla società Boccadarno Porto di Pisa, la società che gestisce il porto, riservando l’accesso solo ai diportisti.

Abbiamo così inviato subito una segnalazione agli uffici comunali per verificare le legittimità di questo intervento con cui si vieta la fruizione di una area pubblica e avere spiegazioni sui motivi per cui si impedisce di godere di questo luogo.

Dalle prime risposte ricevute viene confermato quanto da noi denunciato: non può essere interdetto il libero passaggio in un’area di fruizione pubblica, per cui la chiusura deve essere rimossa.

A questo punto, però, la Boccadarno deve chiarire subito quali sono state le ragioni di questo intervento arbitrario.

La motivazione addotta nel cartello è “l’accesso ai pontili è vietato ai non diportisti, al fine per conciliare le esigenze di sicurezza pubblica, di riservatezza e confort dei titolari di posta barca, con la fruizione pubblica degli spazi portuali”.

Ci sembra che questo non possa in alcun modo giustificare e legittimare l’installazione delle cancellate. Se vi sono ragioni di sicurezza sarà bene, invece, che la società le chiarisca rapidamente e si approfondisca subito se sono dovute a mancanze di manutenzioni e interventi che dovevano essere fatti, spiegando nel caso i motivi per cui non si è proceduto, , cosa peraltro già in possesso accaduto e denunciata dalla nostra coalizione

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione comunista – Pisa Possibile

