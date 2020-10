Posticipo presentazione osservazioni al piano strutturale: L’assessore Dringoli smentito platealmente dalla giunta

Dopo neanche 48 ore dalle dichiarazioni dell’assessore, la giunta presenta una delibera per il posticipo del termine per la presentazione delle osservazioni al piano strutturale come da noi chiesto a più riprese.

Martedi l’assessore Dringoli rispondendo ad un nostro question-time in cui chiedevamo il posticipo del termine per la presentazione del piano strutturale intercomunale affermava la totale contrarietà della giunta al posticipo in quanto contro la legge regionale, benché la Regione stessa avesse dato via libera con una nota ufficiale, e perché non esisteva nessun motivo politico per il posticipo.

In quella occasione annunciavamo che avremmo allora depositato noi una proposta di delibera come abbiamo fatto nella giornata di ieri.

E invece colpo di scena! Proprio ieri al giunta ha licenziato una proposta di delibera per il posticipo che ora porteranno lunedì in commissione urbanistica d’urgenza, mentre la nostra è ferma e non verrà discussa.

Cosa è successo nelle ultime 48 ore? È evidente come l’assessore Dringoli sia nei fatti stato sfiduciato con questo ribaltone. Si tratta di una vittoria per noi molto importante rispetto ad una gestione della cosa pubblica da parte della giunta Conti sempre più fragile e imbarazzante.

Questo il video con le dichiarazioni dell’assessore:

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

